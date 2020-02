'De mol' blijft mysterieus

Alle mollenjagers breken zich het hoofd over een mysterieuze boodschap die naar de finale van het populaire spelprogramma lijkt te verwijzen. Overal duikt namelijk dezelfde boodschap op: Omega (Grieks voor einde), 26.04.2020.

Deze raadselachtige boodschap verscheen al in kranten en het straatbeeld, maar ook op eetborden die sommige mensen met de post ontvingen. Het raadsel is steeds vergezeld van een QR-code. Daarmee kom je terecht op een Instagram-account waarop we zien hoe iemand zo'n bord laat vallen. Wanneer de ontvangers van de borden hetzelfde doen, vinden ze een 'save the date'. Daarnaast is er ook een Facebook-evenement met als titel 'Omega, 26.04.2020', die lijkt te verwijzen naar de finale op groot scherm in Kinepolis.

De finale wordt jaarlijks eind april uitgezonden en bovendien wisten we al dat het programma dit jaar naar Griekenland trekt.



Als de reeks zoals vorig jaar negen reguliere afleveringen kent, zou het programma dit jaar starten op zondag 1 maart. Zo gaat het volop de strijd aan met de kijkcijferkanonnen van respectievelijk Eén en VTM, namelijk 'Twee tot de zesde macht' en 'Blind getrouwd', al starten deze twee programma’s al op 16 februari.

Bron: HLN