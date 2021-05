De Mensen maakt dramaserie voor grote Franse en Duitse zenders

'Sophie Cross', zo heet het nieuw paradepaardje van de Franstalige tak Les Gens van productiehuis De Mensen. Zondag wordt de eerste aflevering van deze meeslepende crimi-serie uitgezonden op de Duitse zender Das Erste, later in het jaar zal de serie ook te zien zijn in Frankrijk op France 3 en in Franstalig België op RTBF.

Bijzonder is dat de reeks volledig gefilmd werd aan de Belgische kust, maar wel in het Frans, met voornamelijk Franse acteurs. De versie die in Duitsland in première gaat, is gedubd in het Duits.

Verhaal

'Sophie Cross' vertelt het verhaal over het gezin van advocate Sofie (Alexia Barlier) en commissaris Thomas (Thomas Jouannet) dat getroffen wordt door het noodlot. Hun vijfjarige zoontje, Arthur, verdwijnt spoorloos. Deze tragedie doet vooral Sofie haar leven in vraag stellen. Zij beëindigt haar carrière als strafpleiter en start een opleiding als politieagente. Drie jaar later heeft zij een duidelijk doel voor ogen: zoveel mogelijk misdadigers opsluiten en ondertussen hartstochtelijk blijven zoeken naar haar verdwenen zoontje.

De overwegend Belgische crew werd geleid door de ervaren regisseur Frank Van Mechelen (ondermeer bekend van de internationale hitserie 'Salamander') en ging aan de slag met een scenario van Paul Piedfort (auteur van 'Aspe', maar vooral bekend van 'Professor T.' dat in verschillende landen werd verkocht of een remake kreeg).

Frank Van Mechelen, regisseur: 'Als regisseur krijg je spannende maar ook emotionele en ontroerende verhalen van een scenarist die het allerbeste van zich heeft gegeven, je mag werken met een top internationale cast en crew. Sophie Cross is hier weer zo’n voorbeeld hiervan. Het was aanpassen maar Corona heeft ons niet klein gekregen, ze heeft ons alleen maar weerbaarder gemaakt. Sophie Cross is een heerlijke reeks geworden, ik ben dan ook bijzonder fier dat ze nu op de grote Duitse zender Das Erste en later ook in Frankrijk en België zal worden uitgezonden.'

De Frans-Nieuw-Zeelandse steractrice Alexia Barlier speelt de hoofdrol en omschrijft dat als een emotioneel avontuur: 'Het was tegelijk een uitdaging en een heerlijke belevenis om de rol van Sophie Cross te spelen in een Europese crimireeks. Hetgeen het hoofdpersonage meemaakt, zorgde ervoor dat ik zelf haar emotionele rollecoaster mee beleefde. Ik ben zelf nog niet zo lang geleden mama geworden, en het drama dat je je kind niet meer kan vinden is iets dat je niemand wilt toewensen. Ik hoop dat de kijker mee zal gaan in de emotionele zoektocht van Thomas en Sophie. Ik kijk vol verwachting uit naar de reacties.'

Internationale succesen

Het is de eerste keer dat een Belgisch productiehuis rechtstreeks een high-end crimi-serie maakt voor buitenlandse zenders. Producenten uit verschillende landen zoeken steeds vaker samenwerking, en dit project is daar een resultaat van. 'Sophie Cross' is een coproductie met France TV Studios (Frankrijk), en ndF (Duitsland). De Mensen trok eerder al de internationale aandacht met onder meer 'Undercover', 'Beau Séjour', 'Professor T.', 'Salamander' en 'Tytgat Chocolat'.

'Sophie Cross' gaat zondagavond om 21.45 uur in première op Das Erste in Duitsland, en is later dit jaar te zien op France 3 en RTBF. Naast coproducenten France TV Studios en ndF, zijn ook Garder and Domm en Screen Flanders partners in de productie.