De meest extreme teambuilding ooit? Q-dj's Maarten en Dorothee worden aan elkaar vastgeketend tijdens 'De Ketting'

Q-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe zijn als collega's en goede vrienden intussen al meer dan 10 jaar onafscheidelijk. En dat neemt het radioduo met de actie 'De Ketting' wel heel letterlijk.

Van maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april worden ze 5 dagen lang, 24 uur op 24, aan elkaar vastgeketend. Met ‘De Ketting’ organiseert Qmusic zo wellicht de meest extreme teambuilding ooit. Kennen Maarten en Dorothee elkaar na al die jaren door en door of leren ze elkaar nu pas écht kennen?

In hun ochtendshow van maandag 25 april, tussen 6.00 en 10.00 uur bij Qmusic, worden Maarten en Dorothee plechtig aan elkaar vastgeketend door sleutelbewaarder Gert Verhulst. Die zal de sleutel gedurende de actie met zijn leven bewaken. Bye bye vrijheid en hello ergernissen, want vanaf dan doen Maarten en Dorothee tot vrijdag 29 april letterlijk alles samen. Nadat ze iedere weekdag geboeid hun ochtendshow presenteren, vullen ze de dag met activiteiten die door de luisteraars gekozen worden via de Q-app. Afspraken die in de persoonlijke agenda van Maarten of Dorothee staan, moeten uiteraard ook samen uitgevoerd worden. Maarten die wortel schiet tijdens Dorothees bezoek aan de kapper of Dorothee die er tijdens Maarten zijn afspraak bij de uroloog maar awkward bij zit? Check! Maar ook koken, naar het toilet gaan, douchen en slapen moeten ze dus samen doen. De lieven van Maarten en Dorothee hoeven gelukkig niet mee in bed te duiken, want de Q-dj’s gaan tijdens ‘De Ketting’ samenwonen in een eigen stekje.

Dorothee Dauwe: 'We zijn intussen al 10 jaar collega’s en werken al een lange tijd dag in dag uit samen. Met een traditionele teambuilding gaan we elkaar dus niet beter leren kennen. Al is deze wel heel extreem (lacht). We ‘vitten’ zelfs zonder ketting al op elkaar, dus ik hoop dat we ons niet gaan doodergeren en dat onze ochtendshow na deze teambuilding nog bestaat (lacht). Maar ik ben enthousiast en heb er vertrouwen in. Over de gezamenlijke toiletbezoekjes ben ik iets minder enthousiast. Hoe we dat gaan aanpakken moeten we zelf nog ontdekken, samen met de luisteraar, die ons op de voet kan volgen.'

Maarten Vancoillie: 'Kennen wij elkaar al door en door of komen we nog nieuwe dingen over elkaar te weten? Spendeert Dorothee echt zoveel tijd in de badkamer ‘s ochtends? En hoe ga ik me dan bezighouden? De gaatjes in onze agenda zullen gevuld worden met activiteiten die onze luisteraars mogen kiezen. Ik hoop dat ze niet té creatief zijn als ze hun ideeën doorsturen. Bij nader inzien hebben we dit misschien niet zo goed doordacht (lacht). Misschien beter zo. ‘t Is een gemengd gevoel. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen, maar ik kan ook niet wachten om ermee te stoppen (lacht)'.

De Q-luisteraars kunnen de avonturen van Maarten en Dorothee heel de dag door op de voet volgen, tijdens hun ochtendshow van 6.00 tot 10.00 uur en doorlopend op Qmusic.be, in de Q-app en op de social media kanalen van Qmusic. Ook tijdens de programma’s van de andere Q-dj’s zullen ze geregeld verslag uitbrengen.