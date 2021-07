'De Kemping' is opnieuw geopend

Goed nieuws voor de fans van Tijs Vanneste en zijn 'Kemping'. Eén bestelde een tweede seizoen van de serie en in aanloop daar naartoe zijn de eerste voorbereidingen begonnen. 'De Kemping' situeert zich deze keer in Dessel en zal uitgebaat worden door werkzoekenden.

In het nieuwe seizoen zal 'De Kemping' uitgebaat worden door negen, uiteenlopende, maar erg enthousiaste werkzoekenden van alle leeftijden. Tijs Vanneste en zijn rechterhand Max zullen opnieuw voor de begeleiding zorgen.

De afgelopen weken werd een perceel in Dessel omgetoverd tot kampeerterrein. Maandag kwamen de eerste vakantiegangers aan. 'De Kemping' zal gedurende drie weken haar deuren openen. Het resultaat is later te zien op Eén. Wanneer precies is nog niet bekend.

Bron: hln.be