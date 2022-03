De Foute Party van Qmusic blaast op 1 juli het dak van het Sportpaleis

Fans van foute muziek kunnen hun foutste glitter- of fluopakjes weer uit de kast halen, de dansbenen losgooien en de kelen smeren, want de Foute Party van Qmusic komt eindelijk terug! Nadat de partypret de afgelopen 2 jaar om welbekende redenen bedorven werd, maakt de Foute Party op vrijdag 1 juli 2022 een crazy comeback.

Het meest iconische feestje van het land vindt dit jaar namelijk plaats in de meest iconische feestlocatie van het land: het Sportpaleis in Antwerpen.

Q-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe kaapten vrijdag 25 maart de uitzending van 'Vincent Live' om het heugelijke nieuws met de Q-luisteraars te delen. Dat deden 'de ambassadeurs van de foute muziek' op wel héél spectaculaire wijze. Als Dorothee Vegas en Like Maarten kropen ze op het dak van het Sportpaleis om daar een live dj-set met de foutste muziek te draaien.

Dat dak zal er op 1 juli afgeblazen worden dankzij een dj-set van Dorothee Vegas en Like Maarten en optredens van héél wat artiesten. Van maandag 28 maart tot en met vrijdag 1 april verklappen Maarten en Dorothee in hun ochtendshow, van 6.00 tot 10.00 uur, elke dag één naam uit de line-up van de Foute Party. Die is dit jaar extra straf en bevat ook een grote comeback die de harten van foute muziek lovers sneller zal doen slaan…

Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe: 'Het geldt zowel voor onszelf als voor alle luisteraars van Qmusic: in de maand juni zijn we meer dan anders proud to be fout! Met een hele week de Foute 728 op de radio en de Foute Party op 1 juli, zetten we de zomer in! We zijn zo blij dat we die traditie weer met alles erop en eraan kunnen oppikken. Dat de Foute Party dit jaar doorgaat in het Sportpaleis, één van de meest iconische zalen van ons land, is voor ons de kers op de foute taart. We kijken er zo hard naar uit om samen met alle luisteraars proud to be fout te zijn en te dansen tot in de vroege uurtjes.'

Bekijk hier de dj-set van Dorothee Vegas en Like Maarten op het dak van het Sportpaleis:

Tickets voor de Foute Party zijn vanaf vrijdag 1 april om 8.45 uur beschikbaar via Qmusic.be. Maarten en Dorothee hebben tijdens hun ochtendshow op 1 april heel wat in petto om de start van de ticketverkoop feestelijk en goed fout in te zetten.