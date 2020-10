De familie Planckaert gaat weer zingen

Foto: Eén - © VRT 2020

Het zit al in het hoofd van Francesco. De familie gaat binnenkort (waarschijnlijk) weer een nummer opnemen. Dat heeft Francesco Planckaert verteld aan Story.

De Planckaerts hadden in 2003 al een single, het nu nog legendarische nummer 'Wij Zijn Goe Bezig'. onlangs werd dat lied nog gecoverd door Astrid Stockman wat bij Eddy Planckaert de reactie ontlokte dat hij 'het nummer voor de eerste keer in de juiste toon hoorde'.

Maar of het ook echt tot een nieuwe single komt, is niet zeker. Francesco Planckaert zegt dat het lied al in zijn hoofd zit, maar dat vooral de kinderen er zich zullen mee bezighouden. Kijkers van 'Château Planckaert' zagen afgelopen zondag nog hoe muzikaal de kleine Planckaerts zijn.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht

Herbekijk 'Wij Zijn Goed Bezig' in 'Tien Om Te Zien':





