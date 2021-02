De eerste singles gaan minstens 24 uur op date in de twee luxe huizen van 'Blijven Slapen'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2021

Maakt de liefde meer kans als je ruim de tijd krijgt om elkaar écht te leren kennen? In het nieuwe dagelijkse datingprogramma 'Blijven Slapen' leven Vlaamse singles minstens 24 uur samen met hun potentiële partner in één van de twee luxueuze huizen: van breakfast tot bed.

En als dat al niet spannend is, laten ze ook iedereen meekijken in misschien wel het belangrijkste moment van hun leven: de ware liefde vinden. De vrijgezellen kunnen hun verblijf verlengen tot maximum vier dagen en nadien hun romantisch avontuur verderzetten in het echte leven. Maar eerst moeten ze één keer 'Blijven Slapen'.

De liefde spat van het scherm tijdens het Valentijnsweekend, want de startaflevering van 'Blijven Slapen' is op Valentijn, nu zondag 14 februari, na het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd' simultaan te volgen bij VTM en VTM 2 om 21.30 uur. Na de eerste aflevering worden de VTM 2-kijkers diezelfde avond meteen op een tweede aflevering getrakteerd bij VTM 2. Nadien is 'Blijven Slapen' van zondag tot en met dinsdag om 21.30 uur te zien bij VTM 2 met nieuwe afleveringen.

Bekijk hier de eerste beelden van ‘Blijven Slapen’:

Deze singles gaan op een eerste, unieke slow date van 24 uur in de eerste week van 'Blijven Slapen':

Davina (28) uit Izegem en Jonas (27) uit Wielsbeke

De eerste vrijgezel die antwoord krijgt op de vraag of liefde meer kans maakt als je echt de tijd voor elkaar neemt, is projectingenieur Jonas, die grote fan is van Céline Dion en schlagermuziek: 'Een vriend heeft me ingeschreven, omdat ik nooit echt een relatie heb gehad.' Zijn date is Davina, Doctor in de Gezondheidswetenschappen: 'Het is jammer dat ik al meer dan een jaar single ben, maar je kan niets forceren in de liefde, hé.'

Monique (33) uit Leuven en Mario (47) uit Oudsbergen

Zorgkundige Monique is een alleenstaande mama van drie kinderen: 'Mijn relaties hebben in het verleden niet gewerkt. Ofwel was hij te dominant en maakten we veel ruzie, ofwel was hij niet zelfzeker genoeg om mijn karakter aan te kunnen.' Hopelijk kan de Braziliaanse furie getemd worden door de Limburgse loodgieter Mario, een levensgenieter die één dochter heeft: 'Vrijgezel zijn is leuk, maar je kan meer van het leven genieten met twee. En ik hou wel van iets leuks. Ik ben geen dode muis. (lacht)'

Jana (28) uit Lokeren en Philippe (28) uit Kaprijke

Logistiek medewerker Philippe wil opnieuw head over heels in love zijn: 'Ik ben maar een keer echt verliefd geweest. Ik wil ontdekken of ik dat ooit nog ga meemaken. En toch ben ik geen dater. Zo afspreken met iemand die je niet kent, ik vind dat wel moeilijk.' Kleuterjuf Jana is nieuwsgierig naar haar date: 'Ik zoek iemand die er voor mij is, die mij graag ziet en die me af en toe ook eens op mijn plaats kan zetten. Ik ben benieuwd wie buitenstaanders zien naast mij.'

Yoko (23) uit Ekeren en Kobe (28) uit Attenrode

Creatieve duizendpoot Yoko werkt in een modeagentschap: 'Ik heb genoten van het single-leven, maar nu ben ik klaar om een verdere stap te zetten.' Het creatieve hebben ze alvast gemeen, want Kobe is een ontwerper van Zweedse keukens: 'Ik vind het moeilijk om in deze tijden te daten. Ik heb Tinder geprobeerd, maar dat draait altijd uit op niks eigenlijk.'

De afleveringen van 'Blijven Slapen' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Blijven Slapen', start zondag 14 februari om 21.30 uur met een dubbelaflevering bij VTM 2.