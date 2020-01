Danira zoekt publiek voor nieuw seizoen 'Vandaag'

Foto: Eén - © VRT/Segraphy 2019

Binnenkort is Danira Boukhriss Terkessidis terug met een nieuw seizoen van haar talkshow 'Vandaag'. Wat was het belangrijkste nieuws van de dag en wat houdt de Vlaming bezig? Jij kan erbij zijn!

Zit jij binnenkort in het publiek van 'Vandaag'? Vanaf 17 februari tot eind april is het mogelijk.



Wil jij erbij zijn? Schrijf je snel in voor een van de opnames. De opnames vinden plaats op de VRT.



