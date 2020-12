Dana Winner, Free Souffriau, Udo en Gene Thomas op kerstdag samen in 'Jingle All The Way' op Eén

Dana Winner, Free Souffriau, Udo en Gene Thomas op kerstdag samen in 'Jingle All The Way' op En

Foto: © Dirk Van de Catsyne 2020

Vanuit een feeriek kasteel in Aarschot dat omgedoopt werd tot 'Het Kasteel van de Kerstman', staan Vlaamse vocale toptalenten Dana Winner, Gene Thomas, Udo en Free Souffriau klaar om op kerstdag warmte en gezelligheid in de huiskamers te brengen met een 45 minuten durende sfeervolle kerstspecial op En en MENT TV en enkele regionale zenders.

Gekende kerstsongs en evergreens worden speciaal voor de gelegenheid in een nieuw muzikaal arrangement gegoten, begeleid door kinderkoor Scaletta, onder leiding van Stijn Kolacny en echtgenote Lokke Dieltiens. Gene Thomas praat de special aan elkaar, de artiesten delen tussendoor hun kerstgevoelens met de kijker en Scaletta brengt uiteraard ook choreo's bij de gebrachte nummers. Het resultaat is een niet te missen muzikaal kerstmoment waarvan iedereen vanuit zijn kerstbubbel kan meegenieten en -zingen.

2020... Een ongewone kerst

Kerst blijft voor velen onder ons hét moment van het jaar waarop samenzijn met familie en vrienden centraal staat. Maar dit jaar heeft Corona daar anders over beslist.

Aangezien er in december nog steeds beperkingen gelden op het aantal mensen dat mag samenkomen, wil 'Jingle All The Way' niettemin iedereen met elkaar verbinden via muziek, veilig vanuit eenieders bubbel ... maar toch samen. Ook de meest eenzamen en kwetsbaren onder ons hebben op deze feestdag nét iets meer dan anders nood aan wat warmte en gezelligheid.

Vanuit die gedachte kwam deze tv-special tot stand: muziek als bindmiddel voor jong en oud waarin kerstsfeer, warmte en geborgenheid centraal staan.

De 4 centrale gasten

Dana Winner, Udo, Gene Thomas en Free Souffriau hoeven geen introductie meer. In niet- coronatijden zouden ze maar al te graag kerstconcerten geven, maar in 2020 is dat niet aan de orde. Dus stemden ze volmondig toe om mee te werken aan 'Jingle All The Way', dat uiteraard volledig corona-proof werd opgenomen.

De gekende kerstsongs en evergreens die ze brengen, worden speciaal voor de gelegenheid in een nieuw muzikaal arrangement gegoten. Gene Thomas praat de special aan elkaar en de artiesten delen tussendoor hun kerstgevoelens met de kijker.

Kinderkoor Scaletta

De min 12-jarige jongens en meisjes van Scaletta, de voorbereidende groep van het Scala koor, vormen de rode draad doorheen deze muziekspecial.

Scaletta is de naam van de kinder- en jongerenopleiding van Scala. Naast zingen wordt er veel aandacht besteed aan dans en podiumprésence. De jongens en meisjes van Scaletta brengen buiten deze special meestal moderne nummers en combineren deze met leuke choreo's.

De voorbije jaren werd Scaletta door verschillende artiesten gevraagd voor concerten en opnames. Scaletta trad op met Dana Winner in het Sportpaleis. Van 2014 tem 2019 trad Scaletta op met Christoff en Lindsay tijdens hun jaarlijkse kersttournee door Vlaanderen. Van het kerstconcert van Christoff & Scaletta in de basiliek van Koekelberg in 2016 werd een opname uitgezonden op Eén. In december 2019 mocht Scaletta met Niels Destadsbader optreden in het Sportpaleis. Dit optreden werd op oudejaarsavond 2019 uitgezonden op VTM. Scaletta nam vocals op voor Het Geluidshuis. Voor uitgeverij Clavis maakte Scaletta het boek (met cd) Eén twee drie vier. Van dit boek werden meer dan 15.000 exemplaren verkocht.

Single 'Dat is Kerstmis'

Scaletta brengt trouwens ook een compleet nieuw kerstnummer in tv-special : de song 'Dat is Kerstmis' is geschreven door Udo en Roel De Ruijter.

Deze song is er niet zomaar gekomen, maar wel met een heel speciale 'missie', zeg maar... We beleven dit jaar een ongewone kerst door het coronavirus en media staan bol van de berichten dat jongeren het door gebrek aan sociaal contact en home schooling moeilijker hebben dan ooit. Bovendien is het op het thuisfront niet voor alle jongeren even 'doenbaar' in deze coronatijden: spanningen, werkloze ouders, afgesloten van vrienden en familie, ...Wel, laat dat nu precies de reden zijn waarom deze kerstsong er kwam: jongeren (de min12-jarigen van Scaletta) die andere jongeren een hart onder de riem steken met als kernboodschap : een gevoel van samenhorigheid – zelfs op afstand – is dit jaar belangrijker dan chique cadeaus...

De locatie

De opnames vonden plaats in een kasteel in Aarschot dat voor de gelegenheid werd omgedoopt tot 'Het Kasteel van de Kerstman'. Het resultaat is een perfecte match van adembenemende kerstdecoratie in het statige interieur van het kasteel. Dankzij de logistieke en financiële ondersteuning van de stad Aarschot kwam deze samenwerking tot stand.

De special wordt uitgezonden op kerstdag om 17.15 uur op Eén, vanaf 18.00 op MENT TV en TV Plus en op de regionale kanalen RTV, TVL, TV Oost, ATV, Ring TV en ROB TV.