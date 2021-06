'Curious' bespreekt taboe-onderwerpen met jongeren in nieuwe TAGMAG-reeks

In de nieuwe docureeks 'Curious' gaat TAGMAG insider Maximiliaan Verheyen het gesprek aan over verschillende hot topics die leven onder jongeren, maar vaak in de taboesfeer blijven. Onderwerpen zoals OnlyFans, catfishing, cannabis en sugardating komen aan bod.

Elke aflevering behandelt een nieuw onderwerp, dat Maximiliaan op verschillende manieren benadert. Hij gaat als straatreporter peilen bij jongeren wat ze erover weten en wat ze ervan vinden, hij gaat in gesprek met ervaringsdeskundigen en seksuologe Shauni Guns schijnt elke aflevering licht op de topics vanuit haar professionele expertise. In de eerste aflevering bijvoorbeeld stelt hij samen met een model haar OnlyFans account op, waarbij ze ook kijken hoe dit gereguleerd wordt.

Maximiliaan leidt de kijkers zo doorheen de onderwerpen en biedt antwoord op de prangende vragen van jongeren in de luchtige en toegankelijke stijl die we kennen van TAGMAG. De bedoeling is om de onderwerpen bespreekbaar te maken, maar ook te waarschuwen voor de gevaren ervan.

Het jongerenplatform TAGMAG lanceerde in mei een gelijknamige podcast, waarin ze elke week een taboe onderwerp bespreken. Elke aflevering zoomt in op ervaringen van studenten waar men anders niet meteen over durft praten. De docureeks gaat nog een stapje verder en gaat dieper in op de meest controversiële onderwerpen die leven onder jongeren.

'Curious' zal vanaf woensdag 9 juni 2021 op Streamz te zien zijn en later ook op het YouTube kanaal van TAGMAG.