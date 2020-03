Culturele toppers lezen kortverhalen voor op Radio 1

Vorige week startte Radio 1 met een latenightspecial: 'Zandman'. Sindsdien wordt elke avond op de radio afgesloten met een mooi verhaal, gepresenteerd door Layla El-Dekmak.

Afgelopen week waren er podcasts, documentaires en frappante eindwerken te horen. Vanaf deze week worden dat kortverhalen. Niet zomaar kortverhalen, maar toppers in het genre, voor de gelegenheid gekozen en ingelezen door de mooiste stemmen uit de Vlaamse culturele wereld.

Onder meer Jan Decleir, Wim Opbrouck, Natali Broods, Joke Devynck, Koen De Bouw, Dirk Roofthooft, Janne Desmet, Damiaan De Schrijver en Josse De Pauw brengen een greep uit prachtige kortverhalen van onder andere Edgar Allan Poe, Murakami, Marguerite Duras en anderen.

Initiatiefneemster Ruth Joos (presentator 'De Wereld Vandaag' op Radio 1): 'Ik voel de laatste week meer dan ooit de nood aan de essentie van radio: nabijheid. Een stem, een microfoon en de oren aan de andere kant. Overal is nood aan mooie woorden en betekenis, dus gaan we voor Virale Voorleessessies op Radio 1. Ik ben beginnen rond te bellen en heb een greep uit onze mooiste, warmste, markantste stemmen bereid gevonden hun lievelingskortverhaal in te lezen. Zowat overal kreeg ik een enthousiaste 'Ja' op mijn vraag. Ik ben zo blij dat de brommende stem van Jan Decleir ons vanavond voorleest voor het slapengaan. Hij koos een klassieker, hoe kan het ook anders: Het verraderlijke hart, van Edgar Allen Poe. Als een soort sinterklaasgeschenk uit lang vervlogen tijden. Van de schoonheid en de troost.'

Elke avond een kortverhaal deze week

Maandag 23 maart: Jan Decleir – Het verraderlijke hart (Edgar Allan Poe)

Dinsdag 24 maart: Koen De Bouw – Nacht op de kale stad (Jean-Marie Berckmans)

Woensdag 25 maart: Natali Broods – Hoe ik op een zonnige ochtend in april mijn 100 procent perfecte meisje tegenkwam (Murakami)

Donderdag 26 maart: Janne Desmet – Kalme Chaos (Sandro Veronesi)

Vrijdag 27 maart: Wim Opbrouck – De man in de reus (Paul Snoeck)

Zaterdag 28 maart: Joke Devynck – Veranderen (Liv Ullmann)

Zondag 29 maart: Dirk Roofthooft – De waterafsluiter (Marguerite Duras)

De uitzendkalender van 'Zandman' voor de weken nadien wordt nog aangevuld. Staan nog op de planning: kortverhalen door onder meer Damiaan De Schrijver, Stefaan Degand en Josse De Pauw.

Na de avonduitzending zijn alle voorgelezen verhalen te downloaden als podcast via radio1.be.

'Zandman', elke avond om 22.00 uur op Radio 1.