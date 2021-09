'Culture Club' lanceert het nieuwe cultuurseizoen met een radio-cultuurmarkt

Hoera! Het doek gaat weer open, de radio mag weer aan. Cultuurhuizen en concertzalen mogen weer, na een lange coronawinter. Vele theatermakers konden eindelijk weer repeteren, zonder mondmasker en zonder voorschriften.

'Culture Club' wil op vrijdag 3 september het nieuwe cultuurseizoen vieren, met een blik op een mooie toekomst. Gastheer Bent Van Looy serveert tijdens de eerste uitzending een inspirerend pakket aan theatervoorstellingen en concerten die je dit seizoen niet mag missen. Dat allemaal gebundeld in een radio-cultuurmarkt, live vanuit Leietheater Deinze.

Radio en theater vanop de eerste rij

Tijdens de eerste uitzending van 'Culture Club' dit najaar beleef je radio en theater vanop de eerste rij. Met interessante livebands die dit najaar uitpakken met een nieuwe plaat of tournee. De cultuurmarkt van 'Culture Club' kan je ook volgen via de website van Radio 1 en kan je later herbekijken op VRT NU. Kortom: genoeg inspiratie voor een heerlijk cultuurnajaar.

Met de medewerking van Brik Tu Tok, Het Nieuwstedelijk, Die Verdammte Spielerei, Ultima Thule, Studio Orka, Sien Eggers en Frank Focketyn, Stefaan Vanbrabandt, Barbara Claes en Theater Antigone.

En livemuziek van: Mooneye, Aarde aan Daan en Coline & Toitoine.

Leietheater Deinze

Leietheater Deinze is een gloednieuw en ambitieus cultuurcentrum in het hart van de stad. Het opende de deuren net voor de coronacrisis en kreeg als uitdaging een interessante en uitdagende (podium)programmatie te ontwikkelen in volle lockdown. Samen met 'Culture Club' en Radio 1 rolt Leietheater de rode loper als gastheer voor een bruisend cultuurseizoen vol inspirerende podiumkunsten. Ook het gebouw zélf is meer dan de moeite. Leietheater is genomineerd voor de Mies van der Rohe Award 2022, ook wel de Nobelprijs van de architectuur genoemd. Leietheater is een realisatie van het Gentse bureau TRANS & V+.

'Culture Club', vrijdag 3 september van 18.00 tot 20.00 uur op Radio 1.