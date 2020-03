Coronacrisis: VRT brengt extra programma's voor onderwijs en ouderen

De VRT past het programma-aanbod aan na overleg met Vlaams minister van Media Benjamin Dalle en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Het opschorten van de lessen tot eind maart hoeft zo geen verloren periode te zijn. Daarnaast komt er ook een nostalgisch aanbod voor ouderen.

De VRT biedt leerkrachten en leerlingen een aantrekkelijk, educatief alternatief aan via haar televisie- en radiokanalen, via online en via het streamingplatform VRT NU. Ook voor ouderen komen er herhalingen van iconische televisiereeksen.



Door de coronacrisis zien de dagen van vele Vlaamse kinderen, jongeren en ouderen er de komende weken helemaal anders uit. Kinderen en jongeren blijven ofwel thuis, of ze worden opgevangen op school. Daarom brengt de VRT een extra educatief programma-aanbod op Eén, Canvas, Ketnet en VRT NU. Ook voor de samenwerking met het Archief voor Onderwijs zal extra aanbod ontsloten worden.



Ouderen krijgen de komende weken minder bezoek, omdat rechtstreeks contact met jongere generaties wordt afgeraden. Daarom zal Eén in de namiddag iconische, nostalgische tv-reeksen uitzenden, speciaal op vraag van senioren.



Minister Benjamin Dalle: “'n deze tijd van crisis zal de publieke omroep meer dan ooit haar verbindende en informatieve rol opnemen. Het is bijzonder positief dat de VRT er ook nu voor iedereen is en de bevolking mee zal helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Dit met een specifiek aanbod van programma’s en initiatieven gericht op diverse groepen zoals kinderen, jongeren en ouderen. Deze crisis kunnen we alleen samen overwinnen. De kijkers zullen kunnen rekenen op een aantrekkelijk aanbod op televisie en online. Laat ons de komende weken vooral solidair zijn met elkaar, ook de openbare omroep kan ons daarbij helpen.'



Minister Ben Weyts: 'Met vereende krachten kunnen we ervoor zorgen dat de komende weken geen helemaal verloren weken zijn. Noch voor de kinderen die opgevangen worden op school, noch voor de kinderen die thuisblijven. We laten de leerlingen niet los en willen ze blijven prikkelen met interessante informatie. Het is natuurlijk niet zoals een echte les in een echte klas met een echte leerkracht, maar de VRT neemt hiermee zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle op'.

Extra educatieve programma’s

Op Eén komt er in de weekdagen tussen 8u30 en 12u een programmatie met extra educatieve waarde voor schoolgaande kinderen en jongeren, of ze nu thuis zitten of op school.



Van 8.30 uur tot 10.00 uur komen er op Eén educatieve programma’s van Ketnet voor kinderen in de lagere school. Van 10.00 uur tot 12 uur zijn er programma’s voor jongeren: het gaat bijvoorbeeld om herhalingen van 'De klas' (met Danira Boukhriss over liefde, met Tom Waes over geld, met Lieven Scheire over genetica,…). Ook een selectie van de colleges van 'de Universiteit van Vlaanderen' zullen uitgezonden worden op Eén, gevolgd door een aflevering van KLAAR.



Ook het streamingplatform VRT NU voorziet een extra educatief aanbod vanaf maandag 16 maart.



Extra nostalgische programma’s

Uit het rijke VRT-archief wordt een selectie gemaakt van de meest gesmaakte, iconische televisiereeksen. Deze worden op Eén uitgezonden in de namiddag, naast de reguliere namiddagprogrammatie.



Ketnet zorgt voor extra duiding op kindermaat

Het kinderjournaal 'Karrewiet' op Ketnet brengt elke dag actua en duiding daarbij.



Extra aanbod via het Archief voor Onderwijs

Op de website Archief voor Onderwijs van meemoo vinden leerkrachten extra audiovisueel materiaal van VRT. Het lesmateriaal werd geselecteerd door en voor leerkrachten. Ook leerlingen zullen tijdelijk de kans krijgen dit archief te gebruiken om thuis in opdracht van de leerkracht dit beeldmateriaal te bekijken.



Bij het archiefmateriaal van VRT voorziet Het Archief voor Onderwijs ook verrijkende content: collecties met aanvullende audio- en videofragmenten, om de actualiteit nog verder uit met de leerlingen.

Videoboodschappen via Eén

Daarnaast start Eén nog een campagne vanuit het idee 'Net nu we elkaar hard nodig hebben, moeten veel mensen elkaar missen. Maak daarom een videoboodschap via Een.be.' Eén zendt zoveel mogelijk boodschappen uit op tv, rond 17 uur.



Lees ook: