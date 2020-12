Conner Rousseau trapt mee 'De Tijdloze Countdown' af

Foto: Studio Brussel - © VRT 2020

De laatste dag van het jaar nadert en dat wil zeggen dat ook 'De Tijdloze 100' voor de deur staat. Zaterdag begint het aftellen in 'De Tijdloze Countdown, met Fien Germijns en gastpresentator Conner Rousseau.

Tussen kerst en nieuw telt Studio Brussel af naar 'De Tijdloze 100' met 'De Tijdloze Countdown'. Vanaf zaterdag 26 december tot en met woensdag 30 december hoor je de platen die dit jaar net buiten de lijst zijn gevallen.

Elke dag krijgen de Studio Brussel-presentatoren hulp van enkele gastpresentatoren. En zaterdagmorgen moest Conner Rousseau zijn wekker zetten want samen met Fien Germijns beet hij om 7.00 uur de spits af. Later op de dag volgen ook nog Faisal & Hakim Chatar, Vincent Byloo en Ella Leyers. Zondag maken Flip Kowlier, Gloria Monserez, Delphine Lecompte en Tomas De Soete hun opwachting. Maandag kunnen we luisteren naar de muziekkennis van Lennert Coorevits, Sihame El Kaouakibi, Ayco Duyster en Marc Van Ranst. Dinsdag is het de beurt aan Joost Zweegers, Christina De Witte, Charlotte Adigéry en Mathieu Terryn. En woensdag wordt een laatste dag afgeteld met Ilse Liebens, Flo Windey, Serine Ayari en Thibault Christiaensen.

Vanaf donderdag 31 december om 10.00 uur presenteren Roos Van Acker en Nelles De Caluwé 'De Tijdloze 100'. Net voor het nieuws van 20.00 uur ontdekken we of 'Black' van Pearl Jam voor het zesde jaar op rij helemaal bovenaan de lijst pronkt.

'De Tijdloze Countdown', van zaterdag 26 december tot en met woensdag 30 december tussen 7.00 en 22.00 uur op Studio Brussel.

'De Tijdloze 100' met Roos en Nelles, donderdag 31 december tussen 10.00 en 20.00 uur op Studio Brussel.