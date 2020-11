'Confessions to dEUS' op Canvas en VRT NU

De documentaire en concertfilm 'Confessions to dEUS' van Fleur Boonman volgt de band rond Tom Barman tijdens een Europese tournee naar aanleiding van de 20ste verjaardag van hun historische album 'The Ideal Crash'.

Naast concert- en archiefbeelden bevat de film ook getuigenissen van fans die vertellen over de rol die de muziek van dEUS heeft gespeeld in hun leven tijdens de voorbije 20 jaar.

'Anyone who wants to talk about a secret, a confession of the last 20 years?' ) Tom Barman tijdens concert

'The Ideal Crash'

dEUS bracht 'The Ideal Crash' uit in 1999. Het was hun derde album, met tracks als The Ideal Crash, Sister Dew en Instant Street. De plaat deed het erg goed en werd ook internationaal bijzonder gewaardeerd. Twintig jaar later trekt dEUS op tour door Europa om het jubileum van 'The Ideal Crash' te vieren. Daarbij spelen ze concerten van Portugal tot Polen van Turkije tot Ierland.

Voor de documentaire 'Confessions to dEUS' volgt cineaste Fleur Boonman de band en haar entourage tijdens die concerttour, op zoek naar getuigenissen van fans uit diverse landen over hun persoonlijke link met de muziek en de teksten van het album.

Getuigenissen van fans en live beelden van worden naast archiefmateriaal gemonteerd als een rock-'n-roll roller coaster. De film toont de heel uiteenlopende emoties die de muziek van dEUS oproept bij hun fans. Tegelijk schetst hij een beeld van de twee decennia die worden overspannen tussen de release van het album en de jubileumtour in 2019.

Te biechten bij dEUS

Na elk concert wordt een 'biechtstoel' opgesteld: een plek waar fans die dat willen, kunnen praten met regisseur Fleur Boonman: over de thema's van het album en de connectie tussen de muziek en hun eigen leven in de voorbije 20 jaar. Dat levert heel openhartige, emotionele en kwetsbare verhalen op. De fans vertellen soms heel persoonlijk en indringend over hun idealen, hun spijt, melancholie, over het niet kunnen loslaten. Over angst, liefde en dood. Intense getuigenissen als offers aan hun persoonlijke goden: dEUS.

Tom Barman heeft alle begrip voor de nostalgie bij zijn publiek, maar voor hem is elke concert toch vooral een nieuw begin: 'Ik begrijp dat het voor het publiek een nostalgische trip is wanneer ze naar de concerten van deze tour komen kijken. Maar persoonlijk voel ik daar geen seconde nostalgie bij. Dat klinkt misschien wat aanmatigend, maar voor mij zijn dat songs die ik 20 jaar later opnieuw wil uitvinden. Ik wil ze spelen alsof ze nagelnieuw zijn. En voor mij zijn ze ook nieuw', aldus Tom Barman.

Een documentaire van Savage Film in coproductie met Canvas.

'Confessions to dEUS', donderdag 19 november om 21.20 uur op Canvas en via VRT NU.