Commissaris Witse wordt 'Watse'

Hubert Damen kroop een tijdje terug opnieuw in de huid van commissaris Witse, uit de populaire En-reeks. Het filmpje staat nu online, maar dat is niet naar de zin van de VRT.

De 73-jarige Hubert Damen maakte immers een promofilmpje voor kledingzaak 'De Gouden Schaar' in Tienen. 'We hebben gevraagd om het filmpje te schrappen.', aldus VRT-woordvoerder Hans Van Goethem in de krant Het Nieuwsblad. 'Dat geldt voor al onze merken. Die mogen niet worden gebruikt voor commerciële nevenactiviteiten.'



Damen ligt er alvast niet wakker van en reageert laconiek op het verbod van de VRT: 'Ah, alle van die VRT-top interesseert me eigenlijk geen kloten meer. Het hele bedrijf ligt in puin, je zou toch denken dat ze op dit moment grotere problemen hebben?'.



En hij heeft meteen ook al een oplossing klaar. 'Wel, dan zullen we alles opnieuw opnemen, en noemen we onszelf Watse.'



Al blijft natuurlijk de vraag of een nieuw filmpje nog nodig is. Met de heisa door het verbod heeft de kledingzaak alvast heel wat gratis reclame gekregen.