Coldplay op nummer 1 in de 'MNM1000'

De dertiende editie van de 'MNM1000', de lijst met de favoriete songs van de MNM-luisteraars, eindigde met een oude bekende op de eerste plaats. Na maar liefst tien jaar staat Coldplay opnieuw op nummer n met 'Viva La Vida'.

''Viva La Vida' is een song vol hoop en levenslust, niet toevallig dat de luisteraars van MNM hem helemaal bovenaan zetten in dit rare jaar. Coldplay is terug van nooit weggeweest, Viva La Vida zal volgende zomer in het Koning Boudewijnstadion als nooit tevoren meegebruld worden', vertelt MNM-Dj Laura Govaerts.

De top drie wordt vervolledigd door 'Bohemian Rhapsody' van Queen en 'In the End' van Linkin Park.

Het ABBA-effect ook voelbaar in de 'MNM1000'

De luisteraars van MNM kiezen opvallend voor recente songs. Iets meer dan de helft zijn nummers van 2010 of recenter. 'Easy On Me' van Adele, de huidige nummer 1 van de 'MNM50', is de meest recente song in de lijst.

Tijdloze klassiekers winnen aan populariteit bij de jonge luisteraars van MNM. De top drie bevat nummers met een respectievelijke leeftijd van 13 (Coldplay), 45 (Queen) en 20 (Linkin Park) jaar oud. Er zijn 147 nieuwkomers in de lijst met één duidelijke kampioen onder de nieuwkomers: ABBA. De legendarische band zet maar liefst vijf extra nummers in de 'MNM1000' dit jaar en kaapt met 'Dancing Queen' de vijfde plek weg.

De koningin van de 'MNM1000' is de enige echte Rihanna: zij staat met 16 nummers in de lijst. Er zijn ook twee opvallende nieuwkomers: Olivia Rodrigo en de winnaars van het Eurovisiesongfestival Måneskin. Olivia Rodrigo komt met twee nummers de lijst binnen, 'Drivers License' springt onmiddellijk naar de tiende plaats en Måneskin haalt met 'Beggin' meteen de vijftiende plaats.

De top tien van de 'MNM1000'

De 'MNM1000' was ook dit jaar een groot succes. Er werd massaal gestemd en geluisterd via MNM en de MNM-app. De MNM-DJ’s kregen de hele week versterking van heel wat bekend volk. Niemand minder dan Gert Verhulst presenteerde samen met Peter Van de Veire 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow'. En ook Sander Gillis had iedere dag het gezelschap van een bekende co-presentator: Pommelien Thijs, Laura Tesoro, Aster Nzeymana, Metejoor en Kim Van Oncen.

De volledige lijst werd eerder deze week al bekend gemaakt, maar voor de volgorde van de top 10 kon nog tot en met zaterdagnamiddag gestemd worden. Dit zijn de allerbeste 10 volgens de MNM-luisteraars:

1. Viva La Vida - Coldplay

2. Bohemian Rhapsody - Queen

3. In The End - Linkin Park

4. Verover Mij - Niels Destadsbader

5. Dancing Queen - ABBA

6. Perfect - Ed Sheeran

7. Wake Me Up - Avicci

8. Someone Like You - Adele

9. Blinding Lights - The Weekend

10. Drivers License - Olivia Rodrigo

Bekijk de volledige lijst via MNM.be.