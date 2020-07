Clouseau en The Starlings in 'NRJ STAGE @home LIVESTREAM'

Afgelopen vrijdag stelde NRJ haar NRJ Stage op in Schoten waar winnares Robin haar bubbel verwende met DJ sets van Yves V, Severe en Gascar. Een beetje Tomorrowland in Schoten dus.

Ook deze week gaat NRJ op radio door met heel veel live muziek en een indrukwekkende line-up van artiesten die je normaal op de Lokerse Feesten of Suikerrock had gezien. Zowel Belgische als internationale toppers. NRJ STAGE naar je tuin of in je bubbel brengen kan, gezien de recente strengere Corona-maatregelen, helaas niet meer.

Maar als NRJ niet met de NRJ STAGE naar één winnaar kan, dan brengt de radiozender de festival-artiesten naar… iedereen!

Clouseau & The Starlings

Op vrijdag 7 augustus kunnen alle festival-liefhebbers thuis met hun bubbel genieten van Clouseau en The Starlings in de 'NRJ STAGE @home LIVESTREAM'! Afspraak om 20.00 uur op NRJ.be of op de Facebookpagina van NRJ België. Als je weet dat Clouseau deze zomer nergens meer optreedt èn voor deze gelegenheid een unieke sessie speelt, is dit zeker een afspraak die je niet wil missen!

Kom erbij en dans…! ​​​​​​​​​​​​​​ Én sluit dit fijne feestje af met een DJ-set van Gascar, de ‘huis-dj’ van NRJ.