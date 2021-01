Cinema Canvas zet Vlaamse producties in de kijker en sluit af met 'Gala van de Ensors'

Foto: Canvas - © VRT 2021

Naar aanleiding van de uitreiking van de Ensors op 23 januari 2021 in Kursaal Oostende, besteedt Canvas extra aandacht aan lokaal geproduceerde films, documentaires en series.

Vanaf 18 januari brengt Canvas vijf dagen lang een online talkshow op Canvas via VRTNU, Cinema Canvas. Daarin ontvangt Michaël Pas gasten uit de Vlaamse tv- en filmsector. Ze praten er over werken in de filmindustrie, recente films en series, projecten die in de steigers staan en maatschappelijk relevante thema’s die aan die producties gelinkt zijn. Er wordt teruggeblikt op filmen in coronatijd en uitgekeken naar de volgende topproducties.

Met Cinema Canvas wil Canvas aandacht schenken aan een sector die het voorbije jaar door de covid-pandemie een moeilijke periode heeft gekend. Tegelijk wil de show een aantal mensen in de spotlights zetten die je anders maar zelden hoort: van gepassioneerde klasbakken achter de schermen tot grote talenten op de rand van de doorbraak. Daarnaast schuiven ook verschillende gevestigde waarden uit de sector aan bij Michaël.

Dat zijn onder andere Koen de Bouw over Torpedo en zijn rol als master van het filmfestival van Oostende, Kevin Janssens over De Patrick, Kaat Beels over het tweede seizoen van Beau Séjour en Jessica Woodworth over The Barefoot Emperor. Ook Ish Ait Hamou komt, net als Inès Eshun, Angelo Tijssens en Jan Verheyen. Zij, en nog vele anderen, schuiven bij Michaël aan tafel.

De talkshow wordt vanaf 18 januari elke avond om 17.00 uur gepubliceerd op Canvas via VRT NU en blijft nadien voor langere tijd beschikbaar.

`Op zaterdag 23 januari gaat Cinema Canvas lineair, met 'Het Gala van de Ensors'. Wim Opbrouck en Martha Canga Antonio leiden de ceremonie in goede banen vanuit Kursaal Oostende, terwijl Michaël Pas deze keer vanuit Thermae Palace de perfecte gastheer zal zijn voor de Ensor-genomineerden. Vanaf 22.10 uur op Canvas en op Canvas via VRT NU.

Daarnaast is er diezelfde week ook extra aanbod. Op vrijdag 22 januari zendt Canvas de film 'Façades' uit, van Kaat Beels en Nathalie Basteyns. Op zaterdag, na de uitreiking van de Ensors, programmeert Canvas de film 'Zagros' van Sahim Omar Kalifa, die in 2018 de Ensor voor beste film en beste scenario won.

Ook Eén doet zijn duitje in het zakje en zal op vrijdag 22 januari de films 'Urbanus, De Vuilnisheld' en 'Black' uitzenden. En op zaterdag de film 'Sprakeloos'.

Vanaf 18 januari kan je via VRT NU verschillende films en documentaires online bekijken, onder meer 'Vele Hemels', 'Ademloos', 'Black', 'Sprakeloos', 'Urbanus, De Vuilnisheld' en 'Rabot'.