Check de videoclip van 'Together', het anthem van 'Marathonradio 2020'

Foto: MNM © VRT 2020

Op de tonen van High School Musical maakten Dina Ayada (winnares MNM UrbaNice Battle Of Talents), BOBBY en Chapter Two (winnaars MNM Rising Star) een marathonradio-anthem. Daar hoort nu een videoclip bij met luisteraars van MNM in de hoofdrol.



