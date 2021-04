Catherine Van Eylen eerste vrouw in 60 jaar die 'Sportweekend' presenteert

Foto: Sporza - © VRT 2016

Zondagavond nam Catherine Van Eylen plaats achter de presentatiedesk van 'Sportweekend'. Ze is daarmee de eerste vrouw in de 60-jarige geschiedenis van het programma. Van Eylen had al langer laten weten haar zinnen op het sportprogramma gezet te hebben.

'Sportweekend' is van bij het begin een mannenzaak geweest. Met presentatoren als Hugo Symons, Frank Raes, Mark Uytterhoeven, Ruben Van Gucht en Aster Nzeyimana kwam er gedurende 60 jaar geen vrouw aan te pas. Tot afgelopen zondag. Catherine Van Eylen werd prompt de eerste vrouwelijke presentatrice van het legendarische sportprogramma op de openbare omroep.

Zelf is Catherine Van Eylen alvast erg opgetogen met haar nieuwe presentatieklus. Ze ziet het ook als een nieuwe stap in het streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het scherm. 'Al zouden we daar eigenlijk niet meer moeten over praten', zegt ze in Het Laatste Nieuws. Catherine Van Eylen presenteert al sinds 2005 het sportnieuws in 'Het Journaal' en ze zit ook regelmatig achter de Sporza-microfoon op Radio 1. Van Eylen zal nu geregeld te zien zijn als presentatrice van 'Sportweekend'. De andere huidige gezichten van het sportprogramma op Eén zijn Aster Nzeyimana, Ruben Van Gucht en Maarten Vangramberen. Bron: Het Laatste Nieuws