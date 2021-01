Cathérine Moerkerke vast weekendgezicht van 'VTM NIEUWS'

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2020

Cathérine Moerkerke is vanaf nu de vaste presentator van het 'VTM NIEUWS' in het weekend. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Ze vervangt daarmee Dany Verstraeten, maar die verdwijnt niet helemaal.

Dany Verstraeten werd vorig jaar 65 jaar en is dus pensieongerechtigd. Hij zal minder te zien zijn als anker van 'VTM NIEUWS'. Het vaste weekendgezicht wordt Cathérine Moerkerke (43). Zij zal vanaf vrijdagmiddag de weekenduitzendingen van 'VTM NIEUWS' presenteren. Enkel op zondagmiddag neemt Dany Verstraeten zijn vaste zitje weer in. Dan is er traditioneel een interview met een politiek kopstuk dat hij al jaren afneemt. En dat zal hij blijven doen. De politieke interviews blijven ook voorbereid worden door Dirk Van den Bogaert, die eind vorig jaar met pensioen ging.

LEES OOK: VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert met pensioen

In de week verandert er bij 'VTM NIEUWS' niets. Stef Wauters blijft van maandag tot donderdag om 19.00 uur op post. Birgit Van Mol vervangt hem bij afwezigheid. Zij blijft ook de vaste anker van het middagnieuws, afwisselend met Freek Braeckman.

Bron: hln.be



Lees ook: