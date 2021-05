Cath Luyten opent nieuw seizoen van 'Buurman, Wat Doet U Nu?' bij Sien Eggers

Vanaf woensdag 5 mei is Cath Luyten te zien op En met een nieuw seizoen van 'Buurman, Wat Doet U Nu'?. In deze nieuwe reeks gaat ze zes keer op bezoek bij unieke Vlaamse persoonlijkheden om te koesteren in ons collectieve geheugen; boeiende gasten die de afgelopen decennia kleur gaven en haar intrigeren, fascinerende figuren van wie ze zich oprecht afvraagt hoe het met hen gaat.

Aflevering 1 - Sien Eggers (5 mei)

Als mevrouw 'In mijn poep!' in 'In De Gloria' en mevrouw 'Willen we dat afspreken?' Protut in 'Het Eiland' schonk actrice Sien Eggers ons oneliners die in het collectieve geheugen gegrift staan. Maar wie is de vrouw achter deze onsterfelijke, licht instabiele personages?

Cath belt aan in Laken en ontdekt achter de façade van Siens knusse, gezellige huisje een warme, uiterst zorgzame vrouw. Dat ze op de vooravond van haar 70ste alleen is en kinderloos, overkwam haar. Ze aanvaardt haar levensloop. De eenzame momenten compenseert ze door de allerbeste gastvrouw te zijn voor vrienden en familie. Niet in het minst voor Cath.

Sien Eggers: 'Dat ik alleen en kinderloos ben, is me overkomen. Ik leefde drie dagen in één dag voor het acteren. Nu, in tijden van corona, overvalt me soms een 'sluierke' van verdriet: iedereen heeft een bubbel en ik niet.'

