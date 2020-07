Cast van 'Dertigers' neemt derde seizoen op

Foto: Eén/VRT - © Warner Bros. België 2019

Gisteren, maandag 6 juli, vonden de eerste opnames van het derde seizoen van de populaire En-serie 'Dertigers' plaats, uiteraard met respect voor de veiligheidsvoorschriften in verband met het coronavirus.

Saar (Kim Van Oncen) en Nora (Ellen Verest) beten de spits af met een scène op de Antwerpse kaaien. Daarmee komen we al meteen een verhaallijn te weten, want op het einde van vorig seizoen vertrok Saar naar Londen en leek ze niet meteen van plan om terug te keren.



Cast en crew stellen alles in het werk om ieders veiligheid te garanderen. Zo repeteren de acteurs met mondmaskers, enkel tijdens de eigenlijke opnames gaan die af. Ook voor Kim Van Oncen is dat even wennen. 'Qua sfeer is er niet zoveel veranderd, maar gezellig babbelen met de crew zit er nu even niet in', vertelt ze. 'We hebben elkaar lang niet gezien en dus zou het fijn zijn om even bij te praten, maar met een masker en faceshield is dat niet zo vanzelfsprekend. Vandaag heb ik enkele nachtscènes gefilmd, dus met anderhalve meter afstand tussen de medewerkers kan ik ongegeneerd even geeuwen', besluit Van Oncen.



'Dertigers' is volgend voorjaar te zien op Eén. In afwachting kunnen fans van de reeks terecht op VRT NU voor seizoen 1 en 2.



Bron: Het Laatste Nieuws