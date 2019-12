Canvas presenteert: de eerste eindejaarsconference van Kamal Kharmach

Op 31 december maakt Kamal Kharmach zijn debuut als 'eindejaarsconferencier'. Na zijn succesvolle tournee 'De Schaamte Voorbij', laat de comedian in 'Mag Ik Even' zijn licht schijnen over alles dat hem dit jaar is opgevallen.

Hij doet dat in zijn typische, schijnbaar verlegen, maar tegelijk maatschappijkritische en vooral hilarische stijl.

Het zat er al even aan te komen dat Kamal Kharmach een eigen conference zou maken. In zijn debuutvoorstelling 'De Schaamte Voorbij' liet hij zich opmerken als een comedian die er niet voor terugdeinst om de tegenstrijdigheden van onze tijd op de korrel te nemen. De jonge comedian wist daarbij perfect het midden te houden tussen zelfspot en goed gemikte commentaar.

Met datzelfde gevoel voor kritische relativering brengt Kamal Kharmach nu dus zijn eerste eindejaarsconference. Een jaar vol klimaatbetogers en zonder regeringen, ontslagnemende ministers en technisch werkloze politici, de afgebrande Notre Dame, de brexit, baby Pia en de Vlaamse Canon: alleszins stof genoeg voor een spetterend conferencedebuut.

Kamal Kharmach won in 2014 Humo’s Comedy Cup. Sindsdien ging het pijlsnel voor de jonge comedian. Hij verscheen in programma's als 'Het Collectief Geheugen', 'De Drie Wijzen' en 'Everybody Happy'. Maar het grote publiek leerde hem vooral kennen dankzij zijn deelname aan 'De Slimste Mens'.

'Mag Ik Even', dinsdag 31 december om 22.05 uur op Canvas en VRT NU. Herhaling op woensdag 1 januari om 18.50 uur op Canvas.