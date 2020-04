Canvas en publiq presenteren 'cultuur in uw kot'

Het coronavirus is een cultuurbarbaar die musea, concertzalen en andere cultuurhuizen zwaar heeft getroffen, en cultuurliefhebbers belet om samen cultuur te beleven.

Maar creatief als de cultuursector is, wordt sinds de start van de coronacrisis een uitgebreid cultuuraanbod digitaal ter beschikking gesteld van het publiek. Publiq, het platform voor cultuur en vrije tijd, bundelt die allemaal op zijn website UiTinHuis.be (een onderdeel van UiTinVlaanderen). Canvas verwijst daarnaar in een reeks spots (op televisie en online) die meteen ook de cultuurpartners van de VRT een hart onder de riem steken.

Canvas ziet met lede ogen hoe zijn cultuurpartners worstelen met de maatregelen ten gevolge van de coronacrisis. Bij Canvas beseffen ze enerzijds hoe nodig het is om mensen nu niet samen te brengen in één ruimte, maar anderzijds ook hoe hard de creatieve sector daardoor getroffen wordt. Het is tegelijk ook duidelijk hoe het theater-, dans-, muziek, film- en kunstpubliek hunkert naar de ontspanning en de verruiming die voorstellingen, museum- of cinemabezoek hen biedt. Om daaraan tegemoet te komen, ontstaan veel initiatieven die het culturele aanbod vertalen naar digitale platformen. Daarmee komt de presentatie van cultuur in al zijn vormen dichter bij de eigen audiovisuele content van Canvas. En juist daar wil Canvas de hand reiken, door zijn publiek attent te maken op dat digitale aanbod van de culturele partners. Precies omdat thuis kijken iets is waar Canvas ervaring mee heeft en een publiek kan bereiken, én omdat het aanbod van de culturele partners een aanvulling is op zijn eigen aanbod.

Olivier Goris, netmanager Canvas: 'Je kunt je niet inbeelden hoe je deze crisis zou moeten doorkomen zonder cultuur. Muziek, een goed boek, maar waarom ook niet theater, opera, dans? Het is fantastisch hoe de cultuurhuizen in Vlaanderen dit met een indrukwekkend digitaal aanbod toch mogelijk maken. Canvas ondersteunt deze initiatieven met plezier en helpt hen een zo groot mogelijk publiek te bereiken.'

De spot op het digitale-cultuuraanbod

Canvas vestigt vanaf nu dagelijks, tussen zijn programma’s door, de aandacht op cultuurbeleving bij u thuis, 'cultuur in uw kot’ zeg maar. Dat gebeurt met televisiespotjes die verwijzen naar het digitale aanbod van allerhande culturele organisaties en cultuurhuizen. Er komen diverse spotjes. Het eerste is Theater in uw kot en later volgen Opera in uw kot, Dans in uw kot, Concert in uw kot en Kunst in uw kot.

De filmpjes worden ook via de sociale media van Canvas verspreid. Het zijn teasers die het publiek warm maken voor de veelheid aan initiatieven, voor ieder wat wils. Dat gaat van Podium aan Huis van Cultuurconnect (theater) over het aanbod van De Munt, Opera en Ballet Vlaanderen, Bozar, MSK Gent, Rosas en allerlei andere grote en minder grote cultuurhuizen, tot de grote Van Eyck-tentoonstelling in Gent.

Samen met publiq

Omdat zulke spots vooral inspelen op beleving en relatief weinig informatie kunnen bevatten, werkt Canvas samen met publiq, het platform voor cultuur en vrije tijd dat onder meer UiTinVlaanderen aanbiedt. Die website verzamelt alle concrete informatie over het digitale cultuuraanbod op zijn site tijdelijk op UiTinHuis.be. De trailers op Canvas zullen dan ook verwijzen naar die website.

'De VRT is een cruciale partner voor de culturele sector, en in deze ongeziene crisis meer dan ooit', zegt Bart Temmerman, algemeen directeur van publiq. 'De publieke omroep bereikt in Vlaanderen heel veel mensen. publiq en VRT zijn natuurlijke partners om hen de weg te wijzen naar het rijke culturele aanbod dat er ook in en vanuit uw kot te beleven valt.'

Normaal promoot UiTinVlaanderen elk jaar zo'n 250.000 uithuizige activiteiten. Sinds maart 2020 zitten we in een nieuwe realiteit. UiTinHuis.be verzamelt alles wat je 'in je kot' op cultureel vlak, en bij uitbreiding qua vrijetijdsbesteding, kan beleven. Het platform gidst je doorheen het aanbod en brengt verwondering en inspiratie naar je huiskamer. Organiseer je iets, weet je iets wat nog niet op UiTinHuis.be staat? Geef het door via het invulformulier zodat het kan worden opgenomen in dé vrijetijdskalender in tijden van quarantaine.