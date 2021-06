'Camping Belgica': meer dan 100 bekende gasten en dj's zorgen deze zomer voor zwoele vibes op Studio Brussel

Parasol? Check. Barbecue? Check. Teenslippers? Check. Zet je radio aan en zet 'm luid, want Studio Brussel zorgt vanaf maandag elke avond voor de soundtrack bij jouw zomer. Vanop 'Camping Belgica', een oase van goede muziek en zomerse vibes, kiezen bekende gasten en de beste Belgische dj's er elke avond hun soundtrack bij de ondergaande zon.

Van hiphop tot soul, van house tot disco en van reggae tot dancehall. 'Camping Belgica' serveert alles wat heet in de oren klinkt en zich laat combineren met gin-tonic in het glas en vlees op de barbecue. Dit jaar zet Studio Brussel de tenten op in een fascinerende setting: de Verbeke Foundation in Kemzeke, opnieuw volledig op groene energie én met vlees van bij ons op de grill.

De beste zomertunes

Hosts Jeroen Delodder en Bert Van Steenberghe ontvangen elke avond afwisselend een gast die zijn of haar favoriete zomerplaten meebrengt. Zwangere Guy, Aster Nzeyimana, Gloria Monserez, Alexander De Croo en Bart Peeters schuiven alvast aan de campingtafel.

Twee dj's serveren vervolgens drie uur lang de beste zomertunes. Alle dj-sets zijn live te volgen op de radio en in de Studio Brussel-app. Studio Brussel ontvangt in totaal meer dan 100 dj's op 'Camping Belgica'. Achter de draaitafel in juli en augustus: Faisal, Maxim Lany, Black Mamba, Netsky, Kestified, Buscemi, Soul Shakers, Shizzle le Sauvage, Hakimm, Bibi Seck en vele anderen.

Groene energie

De setting in de Verbeke Foundation is niet alleen inspirerend, maar ook duurzaam en ecologisch: 'Camping Belgica' draait namelijk een hele zomer lang volledig op groene energie. Energieplatform Bolt voorziet de hele setting van ter plaatse opgewekte groene stroom via een mobiel zonnepanelenpark. Daarnaast viert Studio Brussel elke week de zomer samen met enkele luisteraars. Zij kunnen genieten van een smakelijke 'Camping Belgica'-burger, met VLAM-vlees van bij ons.

'Camping Belgica', vanaf maandag 28 juni elke zomeravond van 18.00 tot 23.00 uur, live op de radio en via de Studio Brussel-app.