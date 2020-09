BV's ruilen de spotlights in voor 'Een Echte Job'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Verpleging is een job met een roeping, maar is het ook iets voor vijf Bekende Vlamingen? Laura Tesoro, Bart KaŽll, Sean Dhondt, Julie Van den Steen en Niels Albert gaan de uitdaging aan en mogen drie weken lang als verpleegkundigen aan de slag.

Ze verzorgen patiënten tijdens alle mogelijke shiften, op hun meest kwetsbare en euforische momenten. Hoe hebben ze de voorbije weken beleefd? Hebben ze hun eigen grenzen verlegd? En houden ze het vol?

Sean Dhondt: 'Als ik op de radio eens een fout nummer opzet of een presentatie niet goed doe, dan doe je het opnieuw of je lacht eens. ‘Ja, het was live en het is gebeurd. Ik ben op m’n bek gegaan’. Maar het verschil met onze job is: verpleegkundigen hebben die speelruimte niet.'

De vijf verpleegkundigen in spe stappen niet onvoorbereid in dit avontuur. De kijker volgt 8 afleveringen lang hun parcours mee vanaf een intensieve opleiding en examen tot een uitgebreide stage. Elk krijgen ze de kans om hun handen uit de mouwen te steken op een afdeling in het UZ Gent en in het revalidatiecentrum Pulderbos in Antwerpen.

JULIE VAN DEN STEEN - MATERNITEIT

Julie staat tijdens haar stage aan de bron van nieuw leven op de afdeling materniteit. Ze ondersteunt er kersverse ouders, verzorgt baby’s tijdens hun eerste minuten op deze wereld en komt ook in aanraking met vroeggeboortes.

Julie Van den Steen: 'Materniteit is echt niet alleen rozengeur en maneschijn. Dat was een enorme reality check. Die te vroeg geboren baby's...dat brak mijn hart. En wat die mama's ook niet moeten meemaken... Ik kan me dat gewoon niet voorstellen.'

BART KAËLL - UROLOGIE, GYNAECOLOGIE & PLASTISCHE HEELKUNDE

Bart staat op de afdeling urologie, gynaecologie en plastische heelkunde. Een heel diverse afdeling dus met veel variatie.

Bart Kaëll: 'Het is een enorm boeiende afdeling. Ik heb grote ogen getrokken. Voor ik begon, had ik schrik van wonden en bloed. Maar ja, toen stond ik daar en keek ik er naar. Alleen het emotionele aspect was een rollercoaster, maar ik heb me wel snel aangepast.'

NIELS ALBERT - ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE

Niels Albert weet als geen ander hoe belangrijk beweging is en hoe zwaar de impact van een lichamelijk letsel kan zijn. Hij gaat aan de slag op de afdeling Orthopedie & Traumatologie waar gewrichten, botten, pezen en spieren centraal staan.

Niels Albert: 'Je kan duizenden scenario’s voorbereiden maar je weet toch niet wat er gaat komen.'

LAURA TESORO - GERIATRIE

De jongste deelnemer van de vijf ontfermt zich over de oudsten onder ons op de dienst Geriatrie. Ze ontdekt al snel dat geriatrie veel meer is dan enkel oudere mensen verzorgen.

Laura Tesoro: 'Het is ongelofelijk op hoeveel dingen je moet letten. Je moet op de juiste manier parameters afnemen en tegelijk een babbeltje doen met de patiënt. Of iemand wassen, en ondertussen je patiënt comfortabel laten voelen en opletten of je niks over het hoofd ziet. Er zijn verschillende dingen geweest waar ik me moest overzetten, maar die klik maak je sneller dan je denkt. Het verbaasde me hoe snel je in functie van je patiënt denkt.'

SEAN DHONDT - REVALIDATIECENTRUM PULDERBOS

Sean loopt stage in het revalidatiecentrum van Pulderbos waar kinderen tot 21 jaar revalideren. Hij draait er mee op drie leefgroepen en verliest er zijn hart.

Sean Dhondt: 'Een ziek kind, dat komt bij mij nog 10 keer harder binnen. Ik ben een heel emotioneel persoon en ik ga dat sowieso mee naar huis nemen. Ik ga op het moment zelf misschien ook volschieten maar je staat er dan om sterk te zijn. Wat zo mooi of nobel is aan dit beroep is dat je daar staat om er iets aan te doen.'

Aflevering 1

In de eerste aflevering, op woensdag 2 september om 20.35 uur, worden de vijf toekomstige zorgverleners op de Arteveldehogeschool in Gent verwacht. Daar krijgen ze een stoomcursus verpleegkunde van twee dagen. Begeleider Dieter neemt hen mee doorheen een theoretische introductie en praktische proeven. Van ogenschijnlijke simpele opdrachten zoals het opmaken van een bed terwijl de patiënt er nog in ligt, tot reanimeren, spuitjes zetten en wonden verzorgen. Daarmee gaat er een totaal nieuwe wereld open voor de vijf bekende Vlamingen en wordt er tussendoor ook heel wat gelachen terwijl ze meer leren over het vak, elkaar én over zichzelf.

Na twee dagen vol leerstof en praktijk is het tijd voor het eindexamen. Tijdens deze proef krijgt elke student te maken met Mireille, een pop die bestuurd wordt vanuit een regiekamer en die hun stressbestendigheid en skills stevig beproeft. Op het einde van de dag komen Julie, Niels, Laura, Bart en Sean te weten of ze effectief mogen meedraaien in het ziekenhuis en ontdekken ze op welke afdeling ze worden verwacht voor hun stagetraject.

'Een Echte Job', vanaf woensdag 2 september om 20.35 uur bij VTM.