'Buren': week 12 (2020) - PREVIEW

Zelfs de 'Buren' voelen deze week de impact van de coronacrisis in Vlaanderen. En zorgt hier en daar voor een aangepaste programmering waardoor er woensdag en donderdag geen uitzending is.

Maandag 16 maart 2020 - aflevering 7963

Alice moet tot haar grote spijt vaststellen dat ze niet in haar opzet is geslaagd, maar met de informatie die ze van Dipi heeft, broedt ze al snel op een nieuw plan. Intussen geraakt Ned er steeds meer van overtuigd dat Paul wel iets te maken zou kunnen hebben met de plotse rijkdom van Chloe.



Dinsdag 17 maart 2020 - aflevering 7964

Alice haar plannetje lijkt te lukken en de verdwijning van Nell zorgt voor de nodige spanningen tussen Toadie en Sonya. Gary krijgt van Jeremy meer info over de verblijfplaats van Finn; hij geeft hem het adres van een vakantiehuisje. Gary wil er meteen zelf naartoe gaan, maar Amy kan hem toch overtuigen om de politie in te schakelen. Ze wachten in spanning af wat de politie zal aantreffen.

Woensdag 18 maart 2020 - Geen uitzending

Aangepaste programmering

Donderdag 19 maart 2020 - Geen uitzending

Aangepaste programmering

Vrijdag 20 maart 2020 - aflevering 7965

Alice zorgt ervoor dat Sonya achter de geheime betalingen van Toadie voor Andrea komt, wat de relatie tussen Toade en Sonya niet ten goede komt. Alice gooit nog wat meer olie op het vuur en ziet haar plan slagen. Bea beslist het heft in eigen handen te nemen in de zoektocht naar Finn en gaat praten met zijn ex-vrouw. Sheila vindt een zwangerschapstest in de zak van Xanthe en probeert erachter te komen of die van haar is. Zal Xanthe Pipers geheim prijsgeven?



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.