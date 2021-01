'Buren': week 1 (2021) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 4 januari 2021 - aflevering 8141

Dee en Andrea komen voor het eerst oog in oog met elkaar te staan en gaan meteen de confrontatie aan met elkaar. Wat later krijgt Toadie te horen dat Dee onderweg is naar Erinsborough om hem te ontmoeten, maar hij weet niet of hij daar klaar voor is. Andrea kondigt dan weer aan dat ze zal vertrekken om Toadie ruimte te geven. Vertelt ze de waarheid en is het echt Dee die voor Toadies deur staat?

Dinsdag 5 januari 2021 - aflevering 8142

Andrea doet haar uiterste best om Toadie en Willow ervan te overtuigen dat ze Dee is en lijkt daar ook in te slagen. Maar wat ze niet weet, is dat de echte Dee haar moeder om de tuin heeft geleid en dat ze samen onderweg zijn naar Ramsay Street. Zowel Andrea als Heather staan dus op het punt om ontmaskerd te worden. Zullen ze de politie opnieuw te slim af zijn? En hoe zal Toadie reageren als hij eindelijk echt herenigd wordt met zijn verloren gewaande echtgenote?

Woensdag 6 januari 2021 - aflevering 8143

Toadie staat versteld van wat Dee allemaal overkomen is sinds ze al die jaren geleden vermist raakte op hun huwelijksdag. Maar hij wil niet langer in het verleden blijven graven en neemt een radicale beslissing. In een poging om het ijs te breken tussen Ned en haar ouders, nodigt Yashvi hem uit voor een familiebrunch. Maar slaagt Ned erin om Shane ervan te overtuigen dat hij het goed voor heeft met zijn dochter?

Donderdag 7 januari 2021 - aflevering 8144

Dee heeft begrip voor Toadies gevoelens en besluit terug te keren naar Byron Bay, maar voor ze dat doet, geeft ze hem een tastbaar bewijs van het feit dat ze altijd aan hem is blijven denken. En dat doet Toadie twijfelen: had hij haar wel mogen wegsturen? Sheila en Paul gaan steeds driester te werk in hun plannen om Amy en Gary uit elkaar te halen. En ondanks haar goede bedoelingen ligt Chloe opnieuw aan de basis van een relatiebreuk. Kan ze dit nog rechtzetten?

Vrijdag 8 januari 2021 - aflevering 8145

Roxy wil absoluut weten wat David in zijn schild voert en deelt haar ontdekkingen met Leo, die vol afschuw reageert: zoekt David contact met hun psychopathische halfbroer Robert? Chloe weigert toe te geven dat ze gevoelens heeft voor Pierce en dat die een rol hebben gespeeld in zijn breuk met Ebony. Amy twijfelt aan haar toekomst met Gary, maar het is uitgerekend Kyle die haar doet inzien dat ze haar relatie niet zomaar mag opgeven.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

