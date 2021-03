Bommetje in 'Big Brother': meteen het huis verlaten met geld uit de groepspot of blijven?

Niets is wat het lijkt in het 'Big Brother'-huis en elke dag heeft een verrassende wending. De bewoners namen op oudejaarsdag hun intrek in het 'Big Brother'-huis in Amsterdam en zijn ondertussen al 74 dagen bezig aan het grootste experiment van hun leven.

De groepspot bedraagt voorlopig 50.297,50 euro. Kiest er iemand voor het geld dan blijft er nog 35.297,50 euro euro over. Gaat er iemand het huis verlaten? Dit zie je dinsdag in een nieuwe aflevering van 'Big Brother'.

Big Brother: 'Ik heb één keer 15.000 euro weg te geven uit de gezamelijke pot aan degene die bereid is vandaag mijn huis te verlaten.'

Maandag kregen de bewoners in het 'Big Brother'-huis de optie om het huis te verlaten en naar huis te gaan met 15.000 euro uit de groepspot.

Big Brother op tv

Realityshow waarin een groep wildvreemde mensen 100 dagen lang 24/7 door camera's wordt gevolgd in het Big Brother-huis. Ze kunnen niet anders dan zichzelf zijn, zonder filters en social media. Wat is perceptie en wat is realiteit?

Realityshow waarin een groep wildvreemde mensen 100 dagen lang 24/7 door camera's wordt gevolgd in het Big Brother-huis. Ze kunnen niet anders dan zichzelf zijn, zonder filters en social media. Wat is perceptie en wat is realiteit?

Eerste seizoen van de realityshow waarin een groep wildvreemde mensen 100 dagen lang 24/7 door camera's wordt gevolgd in het Big Brother huis.

Realityshow waarin een groep wildvreemde mensen 100 dagen lang 24/7 door camera's wordt gevolgd in het Big Brother-huis. Ze kunnen niet anders dan zichzelf zijn, zonder filters en social media. Wat is perceptie en wat is realiteit?