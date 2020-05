'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home': Bart (28) en Dries (31) zoeken een vrouw, Tristan (25) een man

Paardenverzorgster Veerle (29), perenkweker David (36) en pluimveeboer Frits (23): gemiddeld 694.000 kijkers maakten al kennis met hen in de eerste oproepaflevering van 'Boer zkt Vrouw' de voorbije dagen.

Op zondag 10 mei vervolledigen de drie andere boeren om 19.55 uur de cast bij VTM: paardenpensionhouder en akkerbouwer Dries (31) uit Zuienkerke, akkerbouwer en varkensboer Bart (28) uit Wortegem-Petegem en de 25-jarige loonwerker en koeienboer Tristan uit Ellikom, die voor een primeur zorgt in de 'Boer zkt Vrouw'-reeks, want hij gaat op zoek naar een man.

Dina Tersago: 'Ik kijk er naar uit om voor Dries en Bart een toffe vrouw te vinden en voor de eerste keer in de geschiedenis van Boer zkt Vrouw een homoboer mee te helpen zoeken naar de liefde van zijn leven. We zijn altijd pro diversiteit geweest. Reeds in 2009 zochten we een toffe vrouw voor boerin Conny, en nu hebben we de 25-jarige Tristan. Een hippe, verzorgde loonwerker en koeienboer die er best wel stoer uit ziet maar ontzettend lief is en niet vies is van wat romantiek.'

An Lemmens: 'Voor alle mannen die nog op zoek zijn naar een toffe vent en voor vrouwen die interesse hebben in onze sympathieke boeren Bart en Dries: zondag om 19.55 uur afstemmen op VTM!'

Mannen en vrouwen die de drie jongemannen graag beter willen leren kennen, kunnen zich vanaf zondagavond schrijven op vtm.be.

Hier leer je David, Frits en Veerle die we vorige week al voorstelden, in 2 minuten tijd nog beter kennen:

'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home', zondag om 19.50 uur bij VTM en op VTM GO.



