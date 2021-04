'Blind Getrouwd' levert een nieuw koppel op!

Zondagavond viel het doek over de zesde reeks van 'Blind Getrouwd'. De twee laatste koppels lieten elkaar op het officiële beslissingsmoment weten of ze al dan niet met elkaar verder wilden. Was de basis van één blind huwelijk, één week honeymoon en zes weken samenwonen in tijden van corona voldoende solide om op verder te bouwen?

Voor Candice en Marijn in ieder geval wel. Tijdens het beslissingsmoment in de trouwzaal van Beveren bevestigden ze grotendeels de geloften die ze al uitspraken toen ze elkaar amper 10 minuten kenden.



'Alles samengevat is het eigenlijk een prachtige en unieke ervaring met een geweldige partner geworden”, klonk het bij Candice. “Hopelijk once in a lifetime. Dus nu, 7 weken later, blik ik terug op een fantastisch avontuur. Ik heb hier geen enkel moment spijt van. Elk woord of elke gebeurtenis heeft er voor gezorgd dat we als match veel sterker zijn geworden. En nu wilde ik nog de drie laatste zinnen van mijn geloften herhalen, omdat ik die heel belangrijk vond. Dus: Ik beloof je om er samen een boeiend verhaal van te maken, gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en respect. Ik beloof je te aanvaarden zoals je bent. Laten we er samen voor gaan en beginnen aan het tweede hoofdstuk in ons leven samen.'



'Ik denk dat ik vooral wil praten over dat gevoel van de eerste dag. Die eerste, fantastische dag”, begon Marijn. “Toen jij hier binnenwandelde in deze zaal kon ik nog maar één ding zien en dat was jouw lach. Jij vulde echt deze zaal met jouw lach. En ik kan alleen maar zeggen dat je meer deed dan alleen maar deze zaal vullen. Want achteraf bleek echt dat je mijn hart daar ook mee vulde. Ik denk dat ik daarom ook wil afsluiten met de laatste zinnen van mijn geloften: Ik heb al gezegd dat we veel gelachen hebben en daarom wil ik je beloven dat ik hier nog steeds met volle overtuiging sta. Om niet alleen de voorbije weken onvergetelijk te maken, maar nog te proberen de rest van ons leven onvergetelijk te maken en elke dag te vullen met een lach op jouw gezicht.'



Dennis vertrok met een bang hart naar het stadhuis van Hemiksem. Hij heeft de muur rond Nathalie onvoldoende kunnen afbreken en was zich dus bewust dat de uitkomst van het 'Blind Getrouwd'-avontuur misschien niet zijn gedroomde scenario zou zijn.



'We hebben ons van dag één met heel veel goesting in dit nieuw hoofdstuk gesmeten', begon Nathalie. 'Ons hart open gesteld, uren gepraat, veel gelachen, maar ook gehuild, gestruikeld over hindernissen die op ons pad kwamen, maar telkens elkaar terug rechtgetrokken. Ik denk dat we ontzettend trots mogen zijn op onszelf hoe we dit als koppel hebben aangepakt. Nooit had ik kunnen denken dat iemand op zo’n korte tijd een plaats in m’n hart zou kunnen krijgen. Maar toch ontbreekt er bij mij een belangrijk puzzelstukje waardoor mijn gevoelens voor jou niet verder evolueren. En hoe jammer ik dat ook vind, ik ben zo-zo-zo ontzettend dankbaar dat ik dit avontuur met jou heb mogen meemaken. Het is dan misschien niet het resultaat waar we beiden op hadden gehoopt, maar je zit voor altijd in m’n hart lieve Denne.'



'Liefste Nathalie, jij kwam binnen gewandeld en ik was duidelijk even sprakeloos', herinnerde Dennis zich. “Moeilijke start, uiteindelijk enorm hard naar elkaar toegegroeid. Veel van elkaar geleerd. In dat ‘leren’ vielen er meteen dingen op. Onze communicatie zit zo goed. We kunnen het goed met elkaar vinden, we kregen als compliment dat we rust uitstralen. Ik heb werkelijk alles gevoeld. Van verwarring en onwetendheid naar liefde, van liefde naar lust, van lust naar waarheid. Een waarheid die ik nu ook met u kan delen. Ik heb het iets anders gewild. Kon ik nu maar zeggen dat we elkaars veiligheid zijn, elkaars vangnet, die ene innige omhelzing. Ik heb mij opengesteld. Je hebt een indruk achtergelaten in mijn hart. En dat doen alleen de mooiste mensen.'



En zo sluit het trouwboekje van dit zesde seizoen 'Blind Getrouwd'. De trouwringen blijven rond de vingers van Candice en Marijn zitten die als getrouwd koppel de toekomst verder tegemoet gaan.