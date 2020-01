'Black' van Pearl Jam opnieuw op nummer 1 in 'De Tijdloze 100' van Studio Brussel

Voor het vijfde jaar op rij is 'Black' van Pearl Jam de nummer 1 in 'De Tijdloze 100' van Studio Brussel. Dat is de lijst met de 100 meest tijdloze platen volgens de Studio Brussel-luisteraars.

'Bohemian Rhapsody' van Queen staat op de tweede plaats, 'Mia' van Gorki vervolledigt het podium. ’Smells like teen spirit’ van Nirvana valt zo uit de top 3 van 'De Tijdloze 100' en behaalt zijn laagste positie in meer dan 20 jaar.

Het is ondertussen een jarenlange eindejaarstraditie: elk jaar op 31 december zendt Studio Brussel de 100 meest tijdloze platen uit tijdens 'De Tijdloze 100'. Presentatoren van dienst waren voor de dertiende keer op rij Roos Van Acker en Steven Lemmens. Dit jaar konden de Studio Brussel-luisteraars voor het eerst mee aftellen naar 'De Tijdloze 100' tijdens 'De Tijdloze Countdown'. 4 dagen lang bracht Studio Brussel samen met ex-presentatoren de beste platen die 'De Tijdloze 100' nét niet haalden.

'De Tijdloze 100' van 2019

Dit zijn de meest opvallende weetjes uit 'De Tijdloze 100' van 2019:

- ‘The sound of silence’ van Disturbed is de sterkste stijger. Vorig jaar kwam het nummer nieuw binnen op 94, nu stijgt 'Sound of silence' 57 plaatsen naar 37. Een uitzonderlijke prestatie voor een nummer dat nog maar 4 jaar oud is.

- Fleetwood Mac scoort heel goed. Samen met Metallica zijn ze de enige band die met 4 nummers in De Tijdloze 100 staat. Fleetwood Mac staat bovendien voor het eerst in de top 10 met ‘The Chain’, ‘Everywhere’ is de tweede sterkste stijger.

- Er staan maar liefst 8 nieuwe nummers in de lijst, maar slechts één van die nummers stond nooit eerder in 'De Tijdloze 100': PJ Harvey maakte dit jaar haar debuut met ‘Down by the water’.

De top 10 van 'De Tijdloze 100':

1. (1) 'Black' - Pearl Jam

2. (2) 'Bohemian rhapsody' - Queen

3. (5) 'Mia' - Gorki

4. (4) 'Wish you were here' - Pink Floyd

5. (3) 'Smells like teen spirit' - Nirvana

6. (14) ‘The Chain’ – Fleetwood Mac

7. (8) 'Shine on you crazy diamond' - Pink Floyd

8. (7) 'Stairway to heaven' - Led Zeppelin

9. (9) 'Sultans of swing' - Dire Straits

10. (6) 'One' - Metallica

De volledige lijst van 'De Tijdloze 100' vind je hier terug.