Binnen een maand staan K3 live-audities reeds voor de deur

Wie wordt de vervanger/vervangster van Klaasje bij K3? Na 22.690 inschrijvingen is Studio 100 begin vorige week gestart aan het selectieproces.

Vanaf eind april - begin mei zullen zowel in Vlaanderen als in Nederland de live-audities voor het nieuwste K3-lid plaatsvinden.

Uit de 22.690 inzendingen maakte Studio 100 begin vorige week al een eerste selectie. Aan die geselecteerden werd gevraagd om extra gegevens en materiaal in te sturen tegen zondag 21 maart om middernacht.

Iedereen die dit gedaan heeft moet de komende weken goed zijn mailbox, ook zijn spambox, in de gaten houden. Mocht iemand geselecteerd zijn voor de live-audities dan ontvangt die persoon hierover voor eind april bericht.

Net als in 2015 vinden de live-audities zowel in Nederland als Vlaanderen plaats, deze keer rond eind april - begin mei.

Hoeveel deelnemers er in totaal worden uitgenodigd voor de live-audities, is nu nog niet te zeggen. Studio 100 zorgt ervoor dat alle audities coronaproof zullen verlopen. De jury zal op gepaste afstand van elkaar zitten en de kandidaten zullen onderling niet met elkaar in contact komen.

Een selectie na de live-auditie ronde van mei geeft de kandidaten een plaats in het geplande TV programma, VTM onderzoekt immers samen met SBS6 of ze samen een mooi programma kunnen maken over de zoektocht naar de nieuwe K3, net zoals 5 jaar geleden. Maar er is nog niets inhoudelijks over het eventuele gezamenlijke programma bekend en er is ook nog niets definitief. Daarover volgt binnenkort meer nieuws!

Na meer dan vijf jaar zal Klaasje in het najaar van 2021 K3 verlaten. Hanne en Marthe zullen uiteraard bij de selectie van het nieuwe K3-lid nauw betrokken worden.