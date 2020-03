Bingewatchen bij nieuwe seriezender CAZ 2

logo CAZ 2 logo

Elke dag Vlaamse en internationale series. Dat is wat de kijker vanaf nu maandag, 2 maart, mag verwachten op de nieuwe seriezender CAZ 2.

Zo zullen voor het eerst de Walter Presents-series - tot nu toe enkel online te bekijken via VTM GO - op een lineaire zender te zien zijn. CAZ 2 brengt ook reeksen als 'Clan', 'Cordon' en 'Mr. Robot', vaak met verschillende afleveringen op één avond na elkaar.

Wat mag de kijker elke dag verwachten?

Elke weekdag brengt de zender een Vlaamse topreeks naar het scherm. Op maandag staan er bij CAZ 2 misdaadreeksen op het programma. Dinsdag- en woensdagavond zijn voor Walter Presents: Walter Iuzzolino, een gepassioneerde Italiaanse dramafan, gaat wereldwijd op zoek naar de beste niet-Engelstalige fictiereeksen. Donderdag mag de kijker zich verwachten aan actiereeksen, vrijdag fantasy & horror en in het weekend is het tijd voor een portie drama.

Zo ziet de eerste week van CAZ 2 eruit

Op maandag trapt CAZ 2 om 18.20 uur af met de Vlaamse dramareeks 'Cordon'. Om 20.40 uur staat de Amerikaanse misdaadreeks 'Snowfall' op het programma. De zender heeft voor de kijker maar liefst vier afleveringen na elkaar in petto.

Dinsdag- en woensdagavond brengt CAZ 2 vanaf 20.40 uur de Walter Presentsseries 'Fugitives', een Chileense HBO-reeks, en de Argentijnse titel 'The Cleaning Lady'. Op donderdag is het tijd voor de Amerikaanse actiereeks 'S.W.A.T.' en op vrijdag de Amerikaanse horrorreeks 'Blood Drive'.

In het weekend is het nostalgie ten top. CAZ 2 start op zaterdag 7 maart met een 'Dawson's Creek'-marathon. Het weekend wordt op zondag afgesloten met de filmthriller 'Shadow Island Mysteries: Wedding for One', gevolgd door de Amerikaanse comedy/dramareeks 'Girlfriends' Guide To Divorce'.

CAZ 2 is te vinden op kanaal 23 (Telenet), kanaal 18 (Proximus) en kanaal 19 (Orange).

VTM KIDS en VTM KIDS Jr. smelten samen tot één lineaire zender: VTM KIDS

CAZ 2 neemt vanaf maandag 2 maart het lineaire signaal over van VTM KIDS Jr. De kijkers van VTM KIDS Jr. kunnen vanaf die dag terecht op VTM KIDS dat programma’s van VTM KIDS Jr. overneemt. Daarnaast is er het populaire VTM KIDS-blok bij VTM. Naast lineaire tv, wordt het online aanbod van kinderprogramma’s op VTM GO uitgebreid. Kinderen kijken namelijk steeds meer online: zo haalt het kinderaanbod op VTM GO maandelijks meer dan 1 miljoen views. Dankzij een samenwerking met Nickelodeon en Nick Jr. wordt het aanbod op VTM GO uitgebreid met titels zoals 'SpongeBob SquarePants', 'Een Snufje Magie' en 'Huize Herrie'.