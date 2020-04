Bijna 10.000 acties voor 'De Ronde tegen Corona' van VTM en HLN

Foto: VTM © DPG Media 2020

Vanochtend om 11.00 uur steeg de helikopter van VTM en HLN op in Antwerpen voor De Ronde tegen Corona. Qmusic-dj Vincent Fierens vliegt vandaag, zondag 5 april, met de helikopter over heel Vlaanderen om zoveel mogelijk mensen met elkaar te verbinden met een boodschap voor elkaar.

De oproep om acties in te sturen werd een gigantisch succes, want er werden via HLN bijna 10.000 acties ingezonden van Vlamingen die iets speciaal wilden doen voor de helikopter. De beelden van deze acties zijn de hele dag door te volgen op HLN.be, in de HLN-app en bij VTM en na het middagnieuws volgen Koen Wauters en Freek Braeckman vanaf 13.40 de helikopter verder op de voet in het live-programma ‘Blijf in uw Kot - De Ronde tegen Corona’ bij VTM en op VTM GO.



De helikopter van 'De Ronde tegen Corona' steeg vanochtend om 11.00 uur op in Antwerpen, bij de normale start van "De Ronde van Vlaanderen'. Daarnaast vloog de helikopter onder andere al langs de haven in Antwerpen, het UZA, de politie in Gent die hun collega-zorgverleners een hart onder de riem wilden steken, maar evenzeer over heel wat tuinen van Vlamingen, waaronder ook de tuin van viroloog Marc Van Ranst in Willebroek, waar de verjaardag van zijn zoon wordt gevierd. Aangezien Marc Van Ranst aan het werk is, deed zijn zoon Milo hem alvast de groeten van bij hen thuis.



Qmusic-dj Vincent Fierens vliegt mee met de helikopter en is enorm onder de indruk: 'Ongelofelijk wat de Vlamingen allemaal bedacht hebben vanuit hun kot. Dat er bijna 10.000 acties zijn ingestuurd van mensen die iets willen doen als we overvliegen met de heli, toont dat we, net nu we zo van elkaar verwijderd zijn, heel sterk verbonden zijn in de strijd tegen Corona. De beelden die ik hier vanuit de helikopter al gezien heb zijn zo hartverwarmend. Dit wordt een dag om nooit meer te vergeten!'



Koen Wauters en Freek Braeckman vanaf 13.40 live bij VTM en op VTM GO



Bij de start van het live-programma ‘Blijf in uw Kot - De Ronde tegen Corona’ om 13.40 uur bij VTM vliegt de heli over het parcours van 'De Ronde van Vlaanderen', die omwille van de coronacrisis niet kan doorgaan. Koen Wauters en Freek Braeckman volgen de boodschappen die overal in Vlaanderen opduiken op de voet en babbelen ondertussen - virtueel - met heel wat bekende en onbekende gasten. Ze schakelen ook geregeld over naar Vincent in de lucht.



'Op de dag dat Vlaanderens Mooiste niet gereden kan worden willen wij vanuit de lucht het Mooiste Vlaanderen tonen. Voor alle Flandriens die er vandaag zijn - de zorgverleners, de postbodes, de winkeliers, de boeren, de leerkrachten, de transporteurs, en zoveel anderen die dit land draaiende houden - hen willen we dit doen', zegt Freek Braeckman.



Net voor 17.00 uur passeert de helikopter als laatste aan DPG Media, op het Mediaplein in Antwerpen, waar onder andere de redactie van HLN en VTM NIEUWS is. Om te weten of de helikopter bij jou passeert, kan je de hele route van 'De Ronde tegen Corona' live volgen via HLN.be en in de HLN-app.



VTM en HLN wensen te benadrukken dat het zeker niet de bedoeling is om samen te troepen vandaag en dat alles op een veilige manier gebeurt. 'Laat ons zeker niet plots allemaal samen buiten komen op dezelfde plek en dicht bij elkaar. Wees vooral creatief in je eigen kot en hou altijd 1,5 meter afstand van elkaar', benadrukt Koen Wauters.