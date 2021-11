Bij Nostalgie liepen de jaren '70 deze week op wieltjes

De 70s zijn uitgeteld. En de luisteraars van Nostalgie ook, want om hun jeugd te herbeleven trokken ze gisteren met een aantal van hun favoriete dj's naar Rollerland in Aalst (uiteraard volledig covidproof).

Wat geeft het als je voor het eerst sinds lang nog eens op rolschaatsen staat en je beste moves probeert boven te halen op de disco- en andere 70s classics van Bjorn Verhoeven? Dat ontdek je hier.

Na de 90s en 80s stonden de voorbije weken de classics uit de 70s centraal bij Nostalgie. De luisteraars stemden voor de 70s Top 770 en mochten tot de laatste dag de top 20 ook nog in volgorde stemmen. En zo bleek dat aan de ultieme top een wissel gebeurde: met ‘Hotel California’ van Eagles op 2 en ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen op nummer 1.

Verder blijft ABBA met 16 nummers het populairste in de lijst. Daar zal hun comeback na 40 jaar uiteraard ook een rol in spelen. Daarna komen Elton John (11x), Queen (10x) en David Bowie (9x).

Er werden 27 Belgische producties in de Top 770 gestemd, waarvan 21 Nederlandstalig. De hoogste daarvan hoorden we op de finaledag op #26: ‘Tim’ van Wim De Craene.

Hieronder de laatste 20 van de '70s Top 770':

1. BOHEMIAN RHAPSODY - Queen

2. HOTEL CALIFORNIA - Eagles

3. DANCING QUEEN - ABBA

4. GO YOUR OWN WAY - Fleetwood Mac

5. YOU'RE THE FIRST THE LAST MY EVERYTHING - Barry White

6. PARADISE BY THE DASHBOARD LIGHT - Meat Loaf

7. STAYING ALIVE - Bee Gees

8. STAIRWAY TO HEAVEN - Led Zeppelin

9. PIANO MAN - Billy Joel

10. SULTANS OF SWING - Dire Straits

11. WE WILL ROCK YOU - Queen

12. I WILL SURVIVE - Gloria Gaynor

13. I WAS MADE FOR LOVING YOU - Kiss

14. RADAR LOVE - Golden Earring

15. CHILD IN TIME [PART 1] - Deep Purple

16. ROXANNE - The Police

17. HEROES - David Bowie

18. NO WOMAN NO CRY - Bob Marley And The Wailers

19. YOUR SONG - Elton John

20. YOU'RE THE ONE THAT I WANT - John Travolta And Olivia Newton-John

Nog eens opnieuw

Als je iets gemist hebt van de lijst of je wil al die 70s-classics nog eens herbeleven, is er goed nieuws: vanaf maandag 29 november wordt er opnieuw afgeteld. Op Nostalgie+ is er een re-run, van 770 tot 1. Verrassend zal die #1 dus niet zijn, maar dubbel genieten wordt het zeker! De digitale zender Nostalgie+ is sowieso de zender waar je altijd terecht kan voor niet alleen de classics uit de 70s maar ook die van de 60s en 80s, het ultieme uit de Golden Years hoor je daar 24/24.

Kevin De Geest, Creative Director: 'Je merkt dat de 70s meer dan ooit het muzikale decennium is dat veel herinneringen oproept bij onze luisteraars. Het is altijd fijn om deel uit te mogen maken van die herbeleving. En van de herinneringen van toen, maken we binnenkort de sprong naar het maken van nieuwe herinneringen, als we tijdens de maand december terug aan de Magic Memory beginnen. Daarover later meer!'

Herbeleef de 70s Top 770. Online via nostalgie.be of tijdens de re-run op Nostalgie+ vanaf maandag 29 november.