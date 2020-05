Beste groentechef van België kookt duurzaam en plantaardig op njam!

Foto: njam! - © Studio 100 2020

Vanaf zondag 3 mei lanceert culinaire zender njam! haar eerste plantaardige kookprogramma met als titel 'Veldvers'. Daarin introduceert het kookkanaal ook een nieuw schermgezicht: topchef Nicolas Decloedt van gastronomisch restaurant Humus x Hortense.

Vlees noch vis, wel plantaardig, duurzaam en vooral: Veldvers! Dat is hoe gastronomisch groentechef Nicolas Decloedt zal koken in dit nieuwe njam!-programma! Hij serveert een volledig plantaardige maar vooral smaakvolle, botanische wereld waar kwaliteitsvolle ingrediënten en zero-waste kooktechnieken centraal staan. In elk van de zes afleveringen stelt Nicolas één Belgische groente centraal, vers van het veld en lokaal.

In de eerste aflevering maakt de chef bijvoorbeeld verrassende cannelloni van witloof uit volle grond. In de afleveringen die daarop volgen, geeft hij telkens een vernieuwende twist aan Belgische klassiekers. Zo tovert hij pastinaak en wortel om tot zalige desserts en eert hij de tomaat met een frisse noedelsalade en bijpassende mocktail!

Nicolas Decloedt: 'Mijn mise-en-place begint altijd op het veld van onze tuinman. Als je de groenteteler persoonlijk kent en je weet hoeveel liefde en arbeid hij daarin steekt, dan kan je niet anders dan heel veel respect hebben voor al die lekkere, lokale groenten.'

Nicolas Decloedt

Chef Nicolas Decloedt leerde het vak in de beste restaurants van Europa (Mugaritz, In de Wulf, Bon Bon). Zijn liefde voor de rijke, Belgische, culinaire traditie koppelt hij aan duurzame keuzes, botanisch onderzoek en wildpluk. Met het oog van een voormalig kunstfotograaf maakt hij van elk bord een artistieke compositie.

Nicolas werd in 2019 verkozen tot 'Beste groentechef van het jaar' door Gault & Millau. Zijn restaurant Humus x Hortense werd onlangs ook bekroond tot ‘The Best Vegan Restaurant of the World’ en staat op nummer 7 van de Top 100 Best Vegetables Restaurants uitgereikt door We’re Smart Green Guide. De gastronomische groentechef deelt vanaf nu ook zijn heerlijke recepten op njam! het kookkanaal.

'Veldvers', vanaf 3 mei elke zondag een nieuwe aflevering om 11.00, 16.00 en 23.00 uur op njam!.