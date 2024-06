Benedikte Coussement neemt afscheid van 'De Ochtend' op Radio 1

Vrijdag nam het team van 'De Ochtend' feestelijk afscheid van Benedikte Coussement die 'De Ochtend' bij Radio 1 presenteert. Benedikte presenteerde vanaf ​ 2018 samen met Xavier Taveirne week om week het ochtendblok.

Vanaf september 2020 stond ze er elke week, afwisselend met Xavier en met Ruth Joos. In 2021 kwam Leen De Witte in plaats van Xavier.

Benedikte drukte haar stempel op het programma door elke dag helder en to the point moeilijke thema’s aan te brengen, uit te leggen en samen te vatten.

Benedikte maakt in september de overstap naar de Wetstraat-redactie. Benedikte blijft in de vakantieperiodes nog wel hoorbaar bij de radio-duiding, zoals deze zomer in 'De Wereld Vandaag' of 'De Sportzomer van Radio 1' – sport en actua.

Vanaf september neemt Jasper Verhulst de presentatiemicrofoon officieel over van Benedikte om naast Ruth Joos of Leen De Witte te staan. Jasper werkt al twee jaar als redacteur bij 'De Ochtend' en 'De Wereld Vandaag en is nieuwslezer bij Studio Brussel en MNM. Dat combineert hij tot en met augustus met Radio 1. Jasper is 37, woont in Gent en heeft West-Vlaamse roots.

Benedikte Coussement: 'Het was een voorrecht om 6 jaar lang luisteraars te mogen wekken met de meest recente gebeurtenissen wereldwijd. Ik ruil de studio van 'De Ochtend' voor de Wetstraat en zal van daaruit verslag uitbrengen. Mijn nieuwe collega’s hebben me al gewaarschuwd: 'Je zal iets langer kunnen slapen, maar je weet nooit wanneer je ’s avonds thuis zal zijn'.'

Jasper Verhulst: 'Ik kijk er enorm naar uit om elke ochtend op te staan met Ruth, Leen en de luisteraars. De wekker om 3.30 uur zal af en toe wel pijn doen, maar ik krijg er kraakverse actualiteit voor in de plaats. 'De Ochtend' is trouwens mijn eerste werkervaring bij de VRT, want ik deed er jaren geleden stage.'

Collega's over Benedikte Coussement

Xavier Taveirne: 'Ik mis Benedikte nog elke dag. Ze heeft 'De Ochtend' nadrukkelijk mee vorm en inhoud gegeven. De Wetstraat mag blij zijn dat ze daar nu gaat werken. Politiek begrijpen wordt in elk geval weer een stuk gemakkelijker vanaf september.'

Ruth Joos: 'Ik noem haar Benedikte Betrouwbaar Coussement. Geen geringe eigenschap als journalist én als collega. 'De Ochtend' zal haar missen om haar competentie, betrokkenheid, helderheid en humor. Ik persoonlijk om nog zoveel meer.'

Leen De Witte: 'Toen ik drie jaar geleden aan het avontuur van 'De Ochtend' begon, was dat met een klein hartje. Maar vanaf minuut één was er Benedikte als onwankelbare rots. Wat een timing! Altijd juist en stijlvol, zo vaak grappig en gevat. Luisteraars weten wat er komt, politici kunnen zich maar beter schrap zetten.'