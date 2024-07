Belle Perez trapt 'JOE Summer Island' af met knallend optreden

De attracties draaien op volle toeren, de drankjes staan koud en de JOE-dj's presenteren vanaf nu de hele zomer lang met een adembenemend zicht op zee. Vrijdag 12 juli gaven JOE-dj's Ann Van Elsen, Jan Bosman, Leen Dendievel en Evi Geysels samen met de burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker het officiŽle startschot voor een onvergetelijke zomer boordevol entertainment en familiepret aan de zeedijk van Westende.

Niemand minder dan Belle Perez trapte de avond zonet af met een knallend optreden voor een zeedijk vol enthousiaste luisteraars. Ook JOE-dj Bart-Jan Depraetere staat klaar om iedereen in hogere sferen te brengen met een heuse afterparty.

JOE-dj’s Jan Bosman en Leen Dendievel: 'Hoe het 'JOE Summer Island' beter openen dan met de Spaanse vibes van Belle Perez? Fun gegarandeerd! En we hebben nog veel meer voor onze luisteraars in petto. Het wordt een knaller van een zomer met bruisende optredens, unieke kermisattracties, heerlijke snacks en verfrissende cocktails. We kijken ernaar uit om onvergetelijke herinneringen te maken samen met onze luisteraars!'

Nog heel de zomer lang, dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur, staan de JOE-dj’s klaar achter de microfoon om de luisteraars te verrassen met zomerse vibes, zalige muziek en unieke verhalen. Ook Stan Van Samang (vrijdag 19 juli om 20.00 uur), Laura Tesoro (zaterdag 27 juli om 20.00 uur), Cleymans & Van Geel (vrijdag 2 augustus om 20.00 uur) en Berre (vrijdag 9 augustus om 20.00 uur) zakken af naar het JOE Summer Island voor bruisende live optredens bij zonsondergang. Na de optredens zetten de JOE-dj’s het feest telkens verder met een onvergetelijke afterparty. Daarnaast brengen nog een heleboel andere artiesten een bezoek aan het 'JOE Summer Island'. Alle optredens zijn live te volgen op de radio, via joe.be en in de JOE-app.

En dat is nog niet alles. JOE trakteert de bezoekers elke dag tussen 16.00 en 18.00 uur op een Happy Hour: twee voor de prijs van één, zowel op drankjes als op de attracties. Bezoekers van het 'JOE Summer Island' kunnen niet genoeg verwend worden, dus daarbovenop heeft JOE tijdens Happy Hour telkens nog een leuke verrassing in petto. Kortom: 'JOE Summer Island' is deze zomer the place-to-be voor een onvergetelijke (gezins)uitstap!

'JOE Summer Island', elke dag live radio, van vrijdag 12 juli tot en met zondag 11 augustus, op de zeedijk van Westende.