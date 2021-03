Belgische fictie in de picture op internationaal festival Serial Killer in Brno

Het Serial Killer festival in het Tsjechische Brno is een Europees festival dat exclusief gewijd is aan internationale kwaliteitsseries voor televisie en online.

Serial Killer bestaat nog maar vier jaar, maar heeft op die korte tijd ook zelf al een kwaliteitslabel gekregen als forum voor topfictie. Het vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 26 september.

Elk jaar focust Serial Killer op een land of regio met spraakmakende en toonaangevende fictie. De vorige jaren waren dat de Scandinavische landen en Groot-Brittannië. Dit jaar staat de Belgische fictie in de spotlight en is het aan ons land om te tonen wat het in zijn mars heeft op het gebied van kwaliteitsfictie. België mag op het festival minimaal zes fictieseries voorstellen. Om een representatief beeld te bieden van ‘the best of Belgium’, bevat de selectie topseries van de VRT en van andere openbare en commerciële omroepen in ons land. Ook het VAF /Flanders Image zet mee de schouders onder het initiatief.

Serial Killer verwierf op korte tijd geloofwaardigheid en vertrouwen in de internationale mediasector en bij het publiek. Grote spelers zoals Amazon Studios en HBO Europe, maar ook publieke omroepen en commerciële zenders nemen deel. Ongetwijfeld speelt de unieke missie van Serial killer daar een zeer belangrijke rol in: kwaliteitsdrama uit heel Europa promoten en bruggen bouwen tussen makers uit alle regio’s. Het festival vormt zo een platform voor grensoverschrijdende samenwerking en nieuwe projecten. Het biedt een internationaal programma aan voor de professionele mediasector, maar ook voor het publiek. In normale (niet corona-) omstandigheden lokt het festival 10.000 bezoekers, waaronder heel veel jonge mensen.

Kamila Zlatušková CEO en oprichter Serial Killer: 'Als organisator van het Serial Killer festival bezoek ik jaarlijks heel wat festivals en praat ik met fictieproducenten van over heel de wereld. De meningen zijn unaniem. De laatste jaren heeft de Belgische fictie zich in navolging van het Scandinavisch drama helemaal op de voorgrond gedrongen. Belgische fictie weet altijd te overtuigen door zijn unieke authentieke stijl en storytelling. We zijn heel trots dat we dit volop kunnen tonen op ons festival. Onze banden met de Vlaamse publieke omroep hebben zich doorheen de jaren van goede samenwerking versterkt en we kijken nu ook uit naar Franstalig werk. We willen met het baanbrekend Belgisch werk makers uit heel Europa inspireren en tonen dat je met beperkte budgetten, vanuit een klein gebied, internationaal gerenommeerde fictie kan maken. Als teaser geef ik alvast mee dat de VRT-serie 'Albatros' een prominente rol zal spelen op het festival.'

'Het succes van Belgische fictiereeksen in het buitenland heeft vooral te maken met de unieke manier waarop onze makers verhalen vertellen', bevestigt ook VRT-experte Elly Vervloet.

Elly Vervloet, expert internationale coproducties fictie VRT: 'We vertellen verhalen die emotioneel beklijven. Onze verhalen zijn karaktergedreven en vallen op door een gedurfde en scherpe storytelling. Surrealisme zit vervat in ons DNA. Onze makers kleuren graag buiten de lijntjes, ze spelen graag met verschillende genres. Zo durven we humor toe te voegen aan moeilijke thema's zoals in 'Gevoel voor Tumor' of 'Albatros' of in crimireeksen zoals 'Undercover'. Dat maakt ons uniek in het buitenland, maar het werkt ook inspirerend. Zo krijgt 'Gevoel voor Tumor' een Tsjechische remake. Helemaal niet evident in een land dat niet de cultuur heeft om openhartig over kanker te praten, laat staan er humoristisch mee om te gaan. Zo doorbreken we ook in andere landen taboes. Wij kijken er naar uit om tijdens Serial Killer in dialoog te gaan met andere makers en elkaar wederzijds te inspireren.'

Het Serial Killer festival zal omwille van de coronacrisis ook dit jaar plaatsvinden in een hybride vorm, dat wil zeggen deels in de stad Brno, deels online.