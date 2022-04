Belgische 'All Along' van Brutus voor het eerst op 1 in 'De Zwaarste Lijst'

Eigen bodem boven, dat is overduidelijk het credo van de nieuwste editie van 'De Zwaarste Lijst', de lijst met de zwaarste gitaren volgens de Studio Brussel-luisteraars.

Voor het eerst staat het Belgische 'All Along' van Brutus op nummer 1, nadat Metallica maar liefst 6 jaar onafgebroken de lijst aanvoerde. Het afgelopen paasweekend waren er 666 nummers te horen op de digitale muziekstream Bruut en Studio Brussel. Presentator Thomas Michiels, lid van de metalband PSYCHONAUT - zelf ook present in de lijst - was opnieuw ceremoniemeester van dienst.

Top 10

1. 'All Along' – Brutus

2. 'Master of Puppets' – Metallica

3. 'Schism' – Tool

4. 'A Solitary Reign' – Amenra

5. 'Black Fuel' – Channel Zero

6. 'Fear of the Dark' – Iron Maiden

7. 'The Sea is Dying' – Steak Number Eight

8. 'Chop Suey!' – System Of A Down

9. 'Raining Blood' – Slayer

10. 'Deutschland' – Rammstein

Bekijk hier de volledige lijst.

Cijfers en weetjes

Voor het eerst sinds 2015 – Channel Zero toen – prijkt er opnieuw een Belgische nummer 1 bovenaan in de lijst: Brutus met 'All Along'.

Er zijn opvallend veel zware gitaren van eigen bodem. Maar liefst 143 Belgische nummers in de 666 zwaarste gitaren en 18 Belgische nummers in de 66 zwaarste gitaren.

Metallica (27), Rammstein (16) en Tool (16) domineren de volledige lijst.

Opvallend: op plaats 209 staat 'A Song for the Dead' van Queens of the Stone Age. Dat nummer werd gezongen door Mark Lanegan, die op 22 februari 2022 overleed.

Maar dat is niet de enige link met de actualiteit. Foo Fighters staan maar liefst 7 keer in de lijst. Vorig jaar stonden ze er niet in. Mooi eerbetoon aan drummer Taylor Hawkins, die op 25 maart 2022 overleed. De lijst start symbolisch met 'Breakout' op 666. Hoogste notering: 'Everlong' (89). In de lijst: 'Breakout', 'Everlong', 'All My Life', 'Monkey Wrench', 'The Pretender', 'White Limo', 'My Hero'.

Op plaats 61 staat de Oekraïense band JINJER met het nummer 'Pisces'

Electric Callboy komt in de lijst binnen op 196 met 'Hypa Hypa'.