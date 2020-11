Bekroonde VTM-reeks 'Red Light' vanaf 4 december op Streamz

Foto: © DPG Media/BNNVARA/Streamz 2020

De Vlaams-Nederlandse productie 'Red Light' won reeds verschillende prijzen op internationale filmfestivals, waaronder in Cannes waar de reeks in oktober zijn wereldpremière beleefde.

Vanaf 4 december 2020 zal er op Streamz elke week een nieuwe aflevering beschikbaar zijn. De reeks zal later bij VTM te zien zijn.

In 'Red Light' spelen Carice van Houten ('Game of Thrones'), Halina Reijn ('Instinct') en Maaike Neuville ('De Twaalf') drie vrouwen met heel verschillende achtergronden wiens levens vervlochten geraken. Sylvia, een prostituee, werkt in een bordeel met haar vriend en pooier, Esther is een bekende sopraanzangeres uit een welgesteld milieu en Evi is een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven. Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Gaandeweg komen de absolute tegenpolen erachter hoezeer ze elkaar nodig hebben om hun problemen op te lossen.

De cast bestaat naast de drie vrouwen uit Geert van Rampelberg ('Black-out'), Koen de Bouw ('Torpedo'), Ruth Becquart ('Over Water'), Joren Seldeslachts ('Spitsbroers'), Sofie Decleir ('De Dag') en Jacob Derwig ('Klem'). Ook maken Jonas Vermeulen, Saar de Groof, Jeroen Perceval, Herwig Ilegems en Dominique Van Malder hun opwachting in de serie. Carice van Houten en Halina Reijn (Man Up Film) hebben 'Red Light' bedacht en de regie lag in handen van Wouter Bouvijn (​'De Twaalf​') en Anke Blondé ​('The Best of Dorien B')​. De reeks werd geschreven door Esther Gerritsen ('Instinct​'), Christophe Dirickx ('Tabula Rasa'​), Frank Ketelaar (​'Overspel​') en Halina Reijn.

De makers wilde een serie creëren vanuit een uniek, vrouwelijk perspectief. Hiermee wilden ze onbekendere, donkere vrouwelijke ervaringen delen die vaak onverteld blijven. In 'Red Light' wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de 'female gaze'. Halina Reijn zei hierover in een interview: 'Wanneer ik een seksscène schreef, deed ik dat eigenlijk altijd vanuit een mannelijk perspectief: wat wil de man zien? We zijn zo gewend aan vrouwenlichamen, dat het plots schrikken is als je een naakte man op je scherm ziet.' Zo wordt er in 'Red Light' bewust ingezoomd op de ervaringen van de vrouwelijke hoofdpersonages.

'Red Light' is een productie van Eyeworks Film & TV Drama en Hollands Licht, in coproductie met VTM en BNNVARA, in samenwerking met Man Up Film. De serie kwam tot stand met de steun van VAF/Mediafonds van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, The Netherlands Film Production Incentive en Belgische Tax Shelter in samenwerking met SCIO Productions.

Vanaf 4 december op Streamz en later bij VTM.