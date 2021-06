Bekijk hier de eerste trailer van 'F*** you very, very much' #FYVVM

'F*** you very, very much' is een herkenbare, averechtse en prettig gestoorde reeks over jezelf vinden in het tragische tijdperk van Tinder en tofu. Bekijk hier de eerste trailer van deze nieuwe Streamz Original.

Na zijn speels filmdebuut 'Charlie en Hannah gaan uit', schetst Bert Scholiers opnieuw een portret van drie boezemvriendinnen, maar deze keer voor het kleine scherm. De nieuwe reeks volgt het onstuimige stadsleven van hippe dertigers; een bestaan gevuld met familie, flirten, drank en drama. 'F*** you very, very much' werd geschreven door Scholiers, die samen met Jonas Govaerts ('Welp') de tiendelige serie regisseerde. Malin-Sarah Gozin ('Tabula Rasa') was executive producer van dienst.

In één foute, uit de hand gelopen wilde nacht gooit An (Frances Lefebure) haar hele leven overhoop. Ze ruilt haar shitty job en zeven jaar relatie in voor een zorgeloos bestaan vol schaamteloze eerlijkheid, rekenend op de logeerbedden van haar twee beste vriendinnen: Flo en Violet. De schuchtere Flo (Evelien Bosmans), een briljante actrice voor de spiegel maar helaas niet voor de camera, worstelt met een leeg bed en een kale bankrekening. Ondertussen tracht de kersvers verloofde Violet (Daphne Wellens) met veel flair een carrière, een affaire en een alcoholprobleem te combineren. Het leven van de drie dertigers ontspoort in een krankzinnig jaar vol vrolijke chaos.

Naast de hoofdcast is er ook nog een bont arsenaal aan bijrollen en originale cameo’s. Geen chaos zonder love interests en die rollen worden vertolkt door acteurs Jonas Geirnaert, Boris Van Severen, Patrick Vervueren, Ramy Moharam Fouad en Titus De Voogdt. Ook Violet Braeckman en Jennifer Heylen verschijnen in de reeks. Verder zien we ook Arne Sierens, Els Olaerts, Katelijne Verbeke, Tiny Bertels, Sofie Decleir, Ruth Becquaert, Peter de Graef, Gene Bervoets en Damiaan De Schrijver als de bezorgde en iets minder bezorgde oudere volwassenen rond hen.

'F*** you very, very much' is een productie van Caviar. De serie kwam tot stand met de steun van het VAF/mediafonds en de Belgische Tax Shelter. Vanaf 1 augustus 2021 op Streamz en Streamz+ en later op Play4.