Bekende Nederlanders aan de slag in het Erasmus MC

Op dinsdag 23 maart start het nieuwe programma BN-ers in het ziekenhuis: 'Leren van de Helden' op SBS6. Na een spoedcursus gaan Olcay Gulsen, Isa Hoes, Monic Hendrickx en Richard Groenendijk als stagiaires aan de slag in het Erasmus MC in Rotterdam.

Zij ervaren hoe zwaar, maar zeker ook hoe bijzonder het werken in de zorg is. Daarbij leren zij van de echte helden: de toegewijde verpleegkundigen in het ziekenhuis. Hoe ervaren deze vier BN-ers het dagelijks werk? Hoe gaan zij om met hun emoties door hun betrokkenheid met de patiënten? Zijn zij uit het juiste hout gesneden voor dit werk?

Elke BN-er loopt stage op een eigen afdeling: ze zijn erbij als patiënten net uit de operatiekamer komen, soms slecht nieuws krijgen, maar ze meten ook de vitale waarden, zoals de bloedruk en hartslag. Ze controleren samen met hun mentor wat patiënten nodig hebben en ze verschonen hen. Ook bieden ze een luisterend oor.

BN-ers stappen uit hun comfortzone

Olcay Gulsen: 'Ik vond de stage heel zwaar, maar ook belangrijk om me hier in te verdiepen. De hele zorg liet ons in de afgelopen 12 maanden zien hoe belangrijk ze voor de maatschappij is en ik vind dat we haar zeker meer mogen waarderen.' Isa Hoes vult aan: 'Ik houd niet echt van ziekenhuizen, maar in deze tijd is het meer dan noodzakelijk om de zorg 'te laten zien'. En dan vooral de mensen die zich daar met hart en ziel aan wijden.' Richard Groenendijk: 'Ik denk dat het gros van Nederland, en ik ook, helemaal niet beseffen dat er een enorme druk is op de werkvloer van een ziekenhuis. Dat je persoonlijk betrokken wilt zijn bij de patiënten, maar dat dat niet altijd kan, omdat je door moet naar de volgende patiënt.' Monic Hendrickx: 'Ik vind dat het werk in een ziekenhuis extra aandacht en liefde verdient. Van de mensen op de administratie tot de verpleegkundigen.'

Persoonlijk en emotioneel

Het programma volgt de vier BN-ers op de voet, door hun ogen ervaart de kijker hoe broodnodig het werken in de zorg is. En hoe deze vier BN-ers emotioneel geraakt worden door de situaties waarin de patiënten verkeren en de enorme toewijding van de verpleegkundigen. Naast de persoonlijke, emotionele verhalen van de patiënten, verpleegkundigen en BN-ers is er ook ruimte voor luchtige momenten.

'BN-ers in het ziekenhuis: Leren van de Helden' is een productie van Tuvalu media.

'BN-ers in het ziekenhuis: Leren van de Helden', vanaf dinsdag 23 maart wekelijks om 21.30 uur op SBS6 en terug te zien op Kijk.nl.