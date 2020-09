Bart Peeters en Tom Vanstiphout maken unieke cover van Raymonds 'Ik Heb Je Graag'

Radio 2 viert de 70ste verjaardag van Raymond van het Groenewoud in stijl en zet de veelzijdige artiest een jaar lang in de spotlights.

Voor Het jaar van Raymond vraagt Radio 2 elke maand aan een Vlaamse artiest om een cover te maken van een nummer uit het rijke oeuvre van Raymond van het Groenewoud. Het resultaat is een reeks van acht eigenzinnige covers door enkele Vlaamse topartiesten onder de titel Raymond & Vrienden.

Na Bart Herman, Paul Michiels, Bart Kaëll en Yevgueni zetten nu ook Bart Peeters en Tom Vanstiphout Raymond muzikaal in de bloemetjes. Bart Peeters stelde in 'De Madammen' hun unieke cover van 'Ik heb je graag' voor. Raymond was erbij, luisterde mee en was enorm enthousiast over de versie van Bart en Tom.

Raymond van het Groenewoud: 'Ik vind het heel 'fraai'. Dat is echt het juiste woord. Onderweg in het nummer kwam dat woord vanzelf in me op: fraai. Spannend wat Bart met de tekst doet. Hij vond een heel eigen manier om het in te vullen.'

Held Raymond

Bart Peeters: 'Raymond is mijn held. Je helden coveren is niet vanzelfsprekend. Ik heb voor een minder bekend nummer gekozen, omdat ik vind dat ook de verborgen parels van Raymond klassiekers zijn. Omdat ik in dit geval niet wilde klinken zoals op mijn eigen platen, heb ik samengewerkt met Tom Vanstiphout, de Belgische gitarist van Bryan Ferry.'

Het resultaat - een eigenzinnige cover van 'Ik heb je graag' - ontdek je in onderstaande video: