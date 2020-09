Bart De Pauw doorverwezen naar correctionele rechtbank

Foto: Eén - © VRT 2016

Televisiemaker Bart De Pauw is doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Dat heeft de raadkamer vandaag beslist. Er wordt hem belaging en stalking met elektronische communicatiemiddelen ten laste gelegd.

Bart De Pauw had eerder zelf al aangegeven dat hij een rechtszaak wou om zich te kunnen verdedigen in dit dossier. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert de tv-maker tot twee jaar cel.

De hele zaak rond het grensoverschrijdend gedrag van Bart De Pauw barstte eind 2017 los. Na verschillende interne klachten werd De Pauw door de VRT op non-actief gezet. De Pauw stuurde daarna een videoboodschap de wereld in waarin hij de schorsing zelf bekendmaakte en hij benadrukte ook dat het niet ging om fysieke aanrandingen.

LEES OOK: Parket heeft beslist om Bart De Pauw te vervolgen

LEES OOK: VRT stopt samenwerking met Bart De Pauw na grensoverschrijdend gedrag

Over welke vrouwen het gaat die De Pauw aan de galg praatten, is tot nu toe nog altijd niet bekend gemaakt. Nu het tot een proces komt, zullen die vrouwen wel verplicht uit de anonimiteit moeten treden. Dat is zeker ook een van de redenen waarom Bart De Pauw zelf graag een proces wilde. Keerzijde is dan wel dat ook de sms-berichten waarrond het draait, openbaar zullen worden gemaakt.

Het proces komt er in 2021.