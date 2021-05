Bar Nazar uit 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant' wordt pop-up in Antwerpen

Ayse & Lorenzo die vorig voor- en najaar met het concept Bar Nazar hoge ogen gooiden in het VTM-programma 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant' én uiteindelijk die wedstrijd ook wisten te winnen, hebben groot nieuws dat ze graag met je delen.

'Onze deelname aan 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant' is op zich al een ganse rollercoaster geweest, maar achteraf gebleken is daar wel degelijk het startschot gegeven voor alweer een nieuw avontuur.

De afgelopen maanden hebben we het Bar Nazar verhaal succesvol kunnen verderzetten door takeaway vanuit Moerbeke-Waas te verzorgen. Intussen hebben we in Antwerpen-centrum een pop-up locatie gevonden om ons Turks 'fine dining' concept verder te zetten gedurende de maanden juli - augustus - september.'

Het duo belooft snel meer informatie.