Baba Yega slaat toe bij 'Holland's Got Talent'

Foto: © Studio 100 2020

Baba Yega zal dit jaar deelnemen aan 'Holland's Got Talent', de Nederlandse versie van dit bijzonder succesvolle internationale TV-format.

Aanstaande zaterdag zullen ze te zien zijn in de eerste aflevering van de nieuwe reeks op de Nederlandse zender RTL 4. Speciaal voor deze auditie ontwikkelde Baba Yega een nieuwe, spectaculaire en alweer verrassende dansact. In de jury zetelen grote Hollandse artiesten zoals Ali B en Paul de Leeuw.

In 2016 won het mysterieuze dansfenomeen Baba Yega de talentenjacht 'Belgium's Got Talent'. Nadien volgden nog optredens in tal van andere landen en werden ze gevraagd om deel te nemen aan 'World's Got Talent', de Chinese editie van de succesvolle 'Got Talent' show. De show werd uitgezonden op Hunan TV, een Chinese zender met een bereik van 210 miljoen kijkers. Op vraag van 'Got Talent' reisde Baba Yega af naar China, samen met de beste acts ter wereld. Met een compleet nieuwe act komt Baba Yega nu ook op een stormachtige wijze Nederland binnengewaaid.

'Holland's Got Talent' met de auditie van Baba Yega wordt op 29/8 om 20.0O0 uur uitgezonden op de Nederlandse zender RTL4. Rond 21.30 uur komen de fans van Baba Yega te weten of hun idolen doorstoten naar de halve finale.